Brewers vs Dodgers: Dónde ver EN VIVO y GRATIS el Juego 2 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional

El camino al tricampeonato de los Dodgers sigue su curso cuando la novena de Los Ángeles se enfrente a los Milwaukee Brewers este lunes en el Juego 2 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional .

La novena de Los Ángeles lleva desventaja en la serie, se espera que sea un encuentro reñido como el primer compromiso que se cerró desde la quinta entrada cuando los Brewers marcaron su segunda y última carrera de partido.

Will the @Brewers take a 2-0 series lead to Los Angeles or can Yoshinobu Yamamoto help the @Dodgers even it up?



The NLCS is back in action with Game 2 tonight! pic.twitter.com/WKoEotuUfi — MLB (@MLB) October 12, 2026

¿Dónde ver el Juego 2 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional entre Dodgers vs Brewers?

El Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de las Grandes Ligas entre Los Angeles Dodgers y los Milwaukee Brewers inicia este lunes 12 de octubre a las 15:00 horas, tiempo del centro de México y se podrá ver por la señal de FOX ONE.

Fecha : lunes 12 de octubre

Hora : 15:00

Estadio : American Family Field

Transmisión: FOX y FOX One

GAME 1 GOES TO THE BREWERS! pic.twitter.com/StjCnfwsAJ — MLB (@MLB) October 12, 2026

Brewers quiere aumentar su ventaja en busca de la Serie Mundial

Brewers y Dodgers están disputando la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en busca de llegar a la Serie Mundial. El equipo de Milwaukee inició con el pie derecho su enfrentamiento ante Dodgers al ganar el Juego 1 por un cerrado marcador de 2-1 con remontada incluida.

El equipo de Los Ángeles busca ser tricampeón de la Major League Baseball, pero deberá de sobreponerse ante uno de los mejores equipos de la fase regular si no quiere que el sueño del tri desaparezca de un momento a otro.

DCO