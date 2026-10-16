León vs América: Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido de la Jornada 12 del Apertura 2026

León recibe al América en el Estadio León para la Jornada 12.

El América llega como líder del Apertura 2026 después de 11 jornadas, pero el equipo de Guillermo Almada lleva tres compromisos sin conocer la victoria en el torneo local. Los de Coapa quieren volver a la senda del triunfo en la recta final del certamen.

Del otro lado estará el León, que quiere derrotar a las Águilas por segunda ocasión en la temporada después del encuentro por el tercer puesto de la Leagues Cup. El Estadio León es el recinto que albergará este juego entre los Panzas Verdes y los azulcremas.

Entrenamos y después nos ponemos rumbo a León, Guanajuato. 😎🤙 pic.twitter.com/kgqg9DK9Z2 — Club América (@ClubAmerica) October 16, 2026

Dónde ver EN VIVO y GRATIS el León vs América de la Liga MX

El partido entre León y América se jugará este sábado 17 de octubre, en el Estadio León. El balón comenzará a rodar en punto de las 19:00 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de FOX ONE y FOX+.

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Fecha : Sábado 17 de octubre

Hora : 19:00

Estadio : León

Transmisión: FOX ONE y FOX+

Posibles alineaciones de León y América

LEÓN: Óscar García, Iván Moreno, Jhohan Romaña, Juan Guevara, Salvador Reyes, José Rodríguez, Edgar Guerra, Jesús Lara, Fernando Beltrán, Ismael Díaz y Diber Cambindo.

AMÉRICA: Luis Ángel Malagón, Dagoberto Espinoza, Santiago Bueno, Santiago Ramos Mingo, Kevin Álvarez, Erick Sánchez, Israel Reyes, Alejandro Zendejas, Raphael Veiga, Brian Rodríguez y Henry Martín.

¡A RUGIR!



El sábado todos juntos para ganar. Deja tu 🇳🇬 si vas a estar apoyando en #ElGlorioso 🏟️.#SerFieraEsUnOrgullo 🦁 pic.twitter.com/iGlbwDQRb3 — Club León (@clubleonfc) October 15, 2026

América no pierde en el Estadio León desde 2022

El América visitará este fin de semana el Estadio León para enfrentarse a los Panzas Verdes en la Jornada 12 del Apertura 2026, un encuentro de alto calibre entre el líder del torneo, las Águilas, y el quinto lugar de la table general.

El equipo de Guillermo Almada llegan después del empate 1-1 con el Monterrey en el Estadio Azteca y buscarán aumentar su invicto en la casa del León. Desde el Apertura 2022 los azulcremas no caen de visita ante los del Bajío.

Por su parte, el equipo de Javier Gandolfi llega al compromiso frente al América tras igualar el marcador 1-1 con el Puebla, compromiso en el que Jordi Cortizo se fue expulsado y no estará presente en el juego ante las Águilas.

DCO