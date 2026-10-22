Chicago Bears derrota a los New England Patriots con una gran actuación de Caleb Williams en el TNF

Caleb Williams lanzó para 308 yardas y dos touchdowns, y los Bears de Chicago vencieron este jueves por 30-24 a Drake Maye y a los Patriots de Nueva Inglaterra.

Williams completó 22 de 33 pases en su segundo partido desde que regresó tras quedar fuera por una lesión en el tendón de la corva derecho. Se convirtió en el primer quarterback de los Bears en lanzar para más de 300 yardas en juegos consecutivos desde que Mitch Trubisky lo logró en una racha de tres partidos en 2018.

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Williams superó a Maye en su segundo duelo desde que los amigos de larga data formaron parte del draft de la NFL de 2024. Williams fue la selección número 1 de Chicago, y Nueva Inglaterra eligió a Maye con el número 3.

Luther Burden tuvo cuatro recepciones para 130 yardas por Chicago (5-2), y Colston Loveland atrapó un pase de touchdown de 12 yardas. Cairo Santos pateó un gol de campo de 58 yardas con 1 minuto y 34 segundos por jugar, el más largo de su carrera e igualando el récord de la franquicia, después de fallar un intento de 53 yardas más temprano en el último cuarto.

Maye completó 24 de 31 para 321 yardas y dos touchdowns. También lanzó una costosa intercepción en la zona de anotación en la primera mitad.

DCO