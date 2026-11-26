Alexander Zverev se lamenta de la eliminación de Alemania de la Copa Davis.

El número uno del mundo Alexander Zverev y Alemania quedaron eliminados de la Copa Davis este jueves al perder 2-1 su duelo de cuartos de final ante Gran Bretaña en el principal torneo por equipos del tenis masculino.

Zverev, campeón este año en Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos, ganó su partido de individuales contra Arthur Fery por 6-3, 6-2 para igualar la serie 1-1, pero no disputó el decisivo duelo de dobles.

En su lugar, Alemania apostó por la dupla de larga trayectoria conformada por Kevin Krawietz y Tim Puetz, que sucumbió 6-2, 7-6 (6) ante Henry Patten —el número uno del mundo en dobles— y Neal Skupski.

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Gran Bretaña se había puesto en ventaja gracias a Cameron Norrie, quien se llevó los últimos cuatro juegos y venció 6-3, 3-6, 6-2 a Jan-Lennard Struff en el primer partido de individuales.

¡ESPAÑA SEMIFINALISTA! 🇪🇸💥



Rafa Jódar remontó y derrotó a Jurij Rodionov por 2-6, 6-0 y



Con este resultado, su país batió a Austria por 2-0. Ahora, en la siguiente instancia, se enfrentarán a Gran Bretaña.#CopaDavis l @RFETenis pic.twitter.com/OQv2Q5y2wn — Copa Davis (@CopaDavis) November 26, 2026

El equipo de España incluye a Carlos Alcaraz, flamante campeón de las Finales de la ATP en Turín el domingo. Alcaraz, que ha estado lidiando con problemas físicos en las últimas semanas, no fue incluido para los partidos de individuales contra Austria, pero figuraba en la alineación provisional de dobles de España.

Gran Bretaña está en semifinales por primera vez en siete años y conquistó su décimo y más reciente título de la Copa Davis en 2015.

Alemania ganó el último de sus tres títulos en 1993. Italia vs. Chequia en la primera semifinal, la otra semifinal ya quedó definida: Gran Bretaña se mide a España en busca de llegar a la final.