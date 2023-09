Novak Djokovic y Daniil Medvedev se enfrentan en la gran final del US Open 2023, el último Grand Slam del año, en lo que será la revancha de la final del 2021, cuando Medvedev consiguió su único campeonato en un Grand Slam con la victoria por 6-4, 6-4, 6-4.

Ahora, dos años después, Djokovic y Medvedev volverán a enfrentarse por el campeonato del US Open. El serbio estuvo cerca del Grand Slam calenadrio este año. Tiene foja de 26-1 en majors en el 2023 tras ganar Australia y Francia, pero perdió la final de Wimbledon ante Carlos Alcaraz.

Medvedev, que eliminó el viernes a Alcaraz en la semifinal, disputará su tercera final en cinco años en Flushing Meadows. Djokovic busca el que sería su 24mo título de Grand Slam y el cuarto en Nueva York.

Daniil Medvedev superó a Carlos Alcaraz para convertirse en el segundo finalista del US Open. Foto: AP

¿Dónde ver el partido entre Medvedev vs Novak Djokovic ?

La final del US Open 2023 entre Daniil Medvedev y Novak Djokovic inicia este domingo 10 de septiembre a las 14:00 horas, tiempo del centro de México y podrás ver las acciones por la señal de ESPN y Star Plus.

Así luce Megan Lucky, la chica de la cerveza del US Open

El último Grand Slam del año, el Abierto de Estados Unidos, tiene una peculiaridad, pues desde hace unas ediciones tiene una especie de tradición, ya que en la pantalla gigante aparecía Megan Lucky, quien se ganó el apodo de la chica de la cerveza.

Megan Lucky se dio a conocer por tomar cerveza en el US Open de 2021 y 2022, pero para la presente edición del torneo no pudimos ver el momento en donde toma cerveza en tiempo récord (la primera vez que lo hizo se termino su vaso en 7 segundos).

En redes sociales Lucky, mejor conocida como la chica de la cerveza, explicó que sí asistió al Abierto de Estados Unidos, pero las cámaras del evento no la captaron el momento, aunque asegura que se la pasó bien en uno de los torneos más prestigiosos del tenis.

"Quien estuviera a cargo no me quería en la pantalla grande. No sé sus razones, no las compartieron conmigo, pero aun así me divertí mucho y estoy en paz con eso. Sé que el universo tiene un plan para mí y, como dije la última vez, la chica cervecera es parte de mí", compartió Megan Lucky.

