US OPEN: Megan Lucky, la hermosa y viral chica de la cerveza; así luce en la actualidad

El último Grand Slam del año, el Abierto de Estados Unidos, tiene una peculiaridad, pues desde hace unas ediciones tiene una especie de tradición, ya que en la pantalla gigante aparecía Megan Lucky, quien se ganó el apodo de la chica de la cerveza.

Megan Lucky se dio a conocer por tomar cerveza en el US Open de 2021 y 2022, pero para la presente edición del torneo no pudimos ver el momento en donde toma cerveza en tiempo récord (la primera vez que lo hizo se termino su vaso en 7 segundos).

En redes sociales Lucky, mejor conocida como la chica de la cerveza, explicó que sí asistió al Abierto de Estados Unidos, pero las cámaras del evento no la captaron el momento, aunque asegura que se la pasó bien en uno de los torneos más prestigiosos del tenis.

"Quien estuviera a cargo no me quería en la pantalla grande. No sé sus razones, no las compartieron conmigo, pero aun así me divertí mucho y estoy en paz con eso. Sé que el universo tiene un plan para mí y, como dije la última vez, la chica cervecera es parte de mí", compartió Megan Lucky.

El tenis es un deporte en donde los aficionados no pueden estar cantando y alentando todo el tiempo, pues los deportistas necesitan la máxima de las concentraciones, por lo que la chica de la cerveza piensa en llevar su alegría a otras disciplinas.

“Tal vez la lleve pronto a otro deporte que requiera su energía divertida, así que ten cuidado. Pero por ahora, esto no es el final, es sólo el comienzo de una nueva era", apuntó.

Ella es Megan Lucky, la chica de la cerveza

La primera vez que Megan Lucky apareció en una pantalla del US Open fue en 2021, en la tercera ronda del torneo, en el partido entre Roberto Bautista-Agut y Felix Auger-Aliassime.

Aquella vez Megan tomó su vaso de cerveza en siete segundos y para el año siguiente tomó su bebida en 10 segundos. La chica asegura que aprovechó su creciente reconocimiento para empezar a compartir más contenido en redes sociales.

