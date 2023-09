Lionel Messi y la insólita razón por la que los fans no hablan de su esposa, Antonela Roccuzzo

Lionel Messi es uno de los jugadores más famoso del mundo y por lo mismo es que se conocen algunas cosas de su vida privada, una de ellas es que se sabe que su pareja desde hace muchos años es Antonela Roccuzzo, quien también ya es toda una celebridad.

Antonela Roccuzzo es muy conocida y seguida en Instagram, red social en donde recibe cientos de comentarios de aficionados de su esposo, pero son mensajes llenos de respeto, los cuales están motivados porque su pareja es el exjugador del Barcelona.

Las cometarios en el Instagram de Roccuzzo son de respeto, pero los fans señalan que se debe a que es esposa de Lionel Messi, no porque sea merecedora de respeto por sí misma. "Ni mirar ni tocar muchachos. Es la mujer del capi", dice uno de las respuestas en una foto de Antonela.

En varias de las publicaciones de Antonela Roccuzzo se hace especial énfasis que está: "Prohibido sexualizar a la mujer de Messi". Los aficionados del campeón del mundo en Qatar 2022 han vuelto esta práctica en una especie de tendencia de redes sociales.

Los que apoyan a Lionel Messi visitan las fotos de Roccuzzo en Instagram y dejan un mensaje pidiendo que no se mire a "la esposa del hombre más hermoso del mundo".

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi son pareja desde hace años Foto: Captura de pantalla

¿Quién es Antonela Roccuzzo?

Antonella Roccuzzo es una modelo y empresaria argentina que es ampliamente conocida por ser la esposa de Lionel Messi. La relación entre Antonella y Messi se remonta a su infancia, ya que ambos crecieron en la ciudad Rosario y fueron amigos desde muy chicos.

Eventualmente, su amistad se convirtió en una relación romántica y se casaron en una ceremonia en Rosario en junio de 2017, no sin antes tener una larga relación.

Si bien Antonella Roccuzzo es conocida por su relación con Messi, también ha desarrollado una presencia en las redes sociales y ha compartido momentos de su vida y su familia en línea. Además, ha participado en algunas empresas y proyectos relacionados con la moda y la belleza.

Militares hablan del guardaespaldas de Messi

El guardaespaldas personal de la estrella del futbol Lionel Messi, Yassine Cheuko, se encuentra en medio de una controversia después de que elementos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos pusieran en duda su supuesta afiliación como Navy SEAL de la Armada de los Estados Unidos.

Esta controversia ha generado un intenso debate sobre la autenticidad de su historial militar y las credenciales que lo llevaron a convertirse en el guardaespaldas de uno de los futbolistas más famosos del mundo.

Según información obtenida por Daily Mail, un vocero de la Armada de los Estados Unidos declaró que no han logrado encontrar ningún registro que respalde la afirmación de Yassine Cheuko de haber servido como Navy SEAL, mientras que Christophe Freisenbruch, ex SEAL, publicó que el cuidador del rosarino no había obtenido su título.

"El karma tiene una curiosa forma de encontrarte cuando eres anunciado públicamente como un ex SEAL, pero nunca te graduaste de BUD/S u obtenido el Tridente. Esto es o una atribución equivocada de los medios o directamente un fraude. #valorrobado”, escribió el dirigente de una compañía de médica militar.

