El guardaespaldas personal de la estrella del futbol Lionel Messi, Yassine Cheuko, se encuentra en medio de una controversia después de que elementos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos pusieran en duda su supuesta afiliación como Navy SEAL de la Armada de los Estados Unidos.

Esta controversia ha generado un intenso debate sobre la autenticidad de su historial militar y las credenciales que lo llevaron a convertirse en el guardaespaldas de uno de los futbolistas más famosos del mundo.

Según información obtenida por Daily Mail, un vocero de la Armada de los Estados Unidos declaró que no han logrado encontrar ningún registro que respalde la afirmación de Yassine Cheuko de haber servido como Navy SEAL, mientras que Christophe Freisenbruch, ex SEAL, publicó que el cuidador del rosarino no había obtenido su título.

"El karma tiene una curiosa forma de encontrarte cuando eres anunciado públicamente como un ex SEAL, pero nunca te graduaste de BUD/S u obtenido el Tridente. Esto es o una atribución equivocada de los medios o directamente un fraude. #valorrobado”, escribió el dirigente de una compañía de médica militar.

...nunca he escuchado de él. Un ex colega tiene una base de datos y me dijo que no es un Team Guy (SEAL) Anónimo/Daily Mail

Esta afirmación ha provocado un mayor escepticismo sobre su pasado militar y ha llevado a algunos a cuestionar si Cheuko ha estado mintiendo sobre su historial de servicio.

Lionel Messi permanece a salvo a pesar de la controversia

A pesar de la creciente controversia en torno a su historial profesional, Yassine Cheuko, el guardaespaldas personal del famoso futbolista Lionel Messi, ha demostrado una vez más su eficacia en la protección del astro argentino durante un incidente en el partido entre LAFC y Inter Miami.

En un emocionante encuentro de futbol que tuvo lugar en el BMO Stadium, un espontáneo logró burlar la seguridad y saltó al campo de juego con la intención de acercarse a Messi; rápidamente, Cheuko actuó con determinación, interviniendo de inmediato para proteger al rosarino de cualquier posible amenaza.

En un instante, el reconocido guardaespaldas se interpuso entre el intruso y el '10' del Inter Miami, bloqueando cualquier acceso al futbolista y asegurándose de que este estuviera a salvo en todo momento. La rápida reacción fue aplaudida por los presentes en el estadio y el público en general.

ركضة ياسين نحو الأسطورة ميسي 💪⚡️ pic.twitter.com/RvCDje4g96 — Messi Xtra (@M30Xtra) September 4, 2023

mmt