MLS: Lionel Messi es atacado por Carlos Vela previo a su enfrentamiento

Inter Miami y Lionel Messi enfrentan este domingo 3 de septiembre al LAFC, equipo en el que milita el mexicano Carlos Vela, en uno de los juegos más atractivos del fin de semana en la MLS.

Previo al compromiso a celebrarse en el Banc of California Stadium, el 'Bombardero' fue claro al declarar que no le interesa en lo más mínimo enfrentar al astro argentino, pues su motivación es conseguir la victoria sin importar a quiénes tenga como rivales.

"No (le motiva enfrentar a Messi), la verdad que para mí el poder jugar, el estar sano, disponible para mi equipo, es mi motivación. Y poder ir cada fin de semana, a cada partido, a demostrar que soy un buen jugador", subrayó Vela Garrido en conferencia de prensa.

Carlos Vela sobre enfrentar a Leo Messi:



🗣️ "No me importa, me da igual" pic.twitter.com/wCav6Do66v — Futbol Picante (@futpicante) September 2, 2023

"No me importa contra quién voy a hacer algo. Quiero ganar, quiero jugar bien y quiero hacer lo mejor para mi equipo. Me da igual el rival, me da igual quién está delante", agregó el dos veces mundialista con el Tricolor.

LAFC llega a este cotejo ubicado en la segunda posición de la Conferencia Oeste de la MLS con 40 unidades. El Inter Miami, por su parte, ocupa el penúltimo sitio en la Conferencia Este al cosechar 22 puntos.

Vela no se tentará el corazón ante Messi

Carlos Vela fue enfático al afirmar que si en algún momento del encuentro entre LAFC e Inter Miami tiene que cometerle una falta a Lionel Messi lo hará.

"Nosotros nos enfocamos en nuestro trabajo, cómo hacer las cosas bien para ganar y no contra quién jugamos o qué voy a hacer si él pasa al lado mío. Eso a nosotros nos importa. Si tenemos que meter un gol va a ser igual quién está delante o si tenemos que meter una patada, da igual quién sea", precisó el atacante de 34 años.

Carlos Vela acumula 14 goles en 34 partidos disputados con el LAFC en lo que va del 2023, de los cuales nueve han sido en la MLS, pues consiguió tres en la Concachampions y un par en la Leagues Cup.

El Inter Miami no conoce la derrota con Lionel Messi en la cancha. El oriundo de Rosario ha jugado 10 duelos con los de Florida, que ganaron seis de ellos y empataron los otros cuatro, pero en tres de ellos se impusieron en tanda de penaltis.

El argentino Lionel Messi festeja su tanto con el Inter Miami ante los Red Bulls de Nueva York, el sábado 26 de agosto de 2023, en Harrison, Nueva Jersey Foto: AP

Inter Miami busca su primer triunfo ante LAFC

El de este domingo es apenas el tercer capítulo de la rivalidad entre Inter Miami y LAFC en la MLS.

Fundados en el 2014 los de California y en el 2018 los de Florida, apenas se han enfrentado dos veces y en ambas se impusieron los Angelinos.

El primer antecedente entre estas escuadras se remonta al 1 de marzo del 2020, cuando el LAFC se impuso por la mínima diferencia precisamente con anotación de Carlos Vela.

El segundo y más reciente choque se llevó a cabo el 12 de marzo del 2022, cuando la franquicia californiana conquistó los tres puntos en disputa al ganar 2-0 en el DRV PNK Stadium.

EVG