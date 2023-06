MLS: Lionel Messi ya fue advertido por Carlos Vela; el mexicano lanza intimidante mensaje para el argentino

Lionel Messi jugará con el Inter Miami de Estados Unidos, pero el mexicano Carlos Vela es el amo y señor de la MLS, por lo que para dejar claras las cosas lanzó un intimidante mensaje para el crack argentino.

Carlitos Vela es el referente absoluto de Los Angeles Football Club, cuadro que desde la llegada del mexicano es uno de los equipos más populares de la MLS y dijo que está contento por el arribo de Messi a la liga, pero que él y su escuadra son los principales candidatos al título.

"Es una gran noticia para la MLS (la llegada de Messi), pero sigo pensando que nosotros seguimos siendo los que queremos ganar el título. No importa quién esté en los otros equipos. Los planes no cambian", señaló.

Lionel Messi conduce el balón en uno de sus últimos partidos con el PSG, al que dejó para irse a la MLS. Foto: AP

Aunque dijeron que irán por la MLS, el LAFC no pasa por su mejor momento, pues perdieron la final de la Concachampions y en la liga no pasan por el mejor momento. "No me encuentro en los últimos partidos en la mejor forma o como me gustaría estar, pero nunca hay que perder el ánimo ni dejar de trabajar", señaló.

Lionel Messi confirmó que jugará en Miami en una exclusiva con Marca, después de que en las últimas dos campañas estuvo en Francia, donde no pudo guiar a los parisinos a la consecución de la Champions League.

Un regreso al Barcelona fue otra de las posibilidades que se manejaban en torno al futuro de Lionel Messi, cuyo padre y agente tuvo una reunión esta semana con Joan Laporta, presidente de la entidad blaugrana.

De acuerdo con información de The Athletic, Lionel Messi cobraría 50 millones de dólares por dos temporadas con el Inter de Miami, además de que recibiría porcentaje de las ganancias de derechos de transmisión y el costo de las suscripciones del MLS Pass.

Lionel Messi en su último partido con el PSG, el pasado 3 de junio. Foto: AP

Messi recibe inesperada invitación para jugar Libertadores

Debido a que toda su carrera como futbolista la ha desarrollado en Europa, el argentino Lionel Messi nunca ha jugado la Copa Libertadores; situación que podría cambiar con su llegada al Inter Miami de la MLS.

Después de que se hiciera oficial la llegada del astro rosarino al balompié de Estados Unidos, Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol), le hizo una invitación al exjugador del PSG para disputar el torneo intercontinental.

Foto: Twitter de Alejandro Domínguez

¡Leo Messi, la Copa Libertadores te espera siempre!", fue el mensaje del titular de la Conmebol, cuya publicación en Twitter acompañó con un guiño.

El Inter Miami, como cualquier club de la MLS, no participa en la Copa Libertadores debido a que en dicha competencia solamente están equipos sudamericanos.

Sin embargo, el mensaje del presidente de la Conmebol podría ser el preludio de una eventual participación del Inter Miami en la justa, con Lionel Messi como el principal atractivo.

aar