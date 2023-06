MLS | Lionel Messi recibe inesperada invitación para jugar la Copa Libertadores

Debido a que toda su carrera como futbolista la ha desarrollado en Europa, el argentino Lionel Messi nunca ha jugado la Copa Libertadores; situación que podría cambiar con su llegada al Inter Miami de la MLS.

Después de que se hiciera oficial la llegada del astro rosarino al balompié de Estados Unidos, Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol), le hizo una invitación al exjugador del PSG para disputar el torneo intercontinental.

¡Leo Messi, la Copa Libertadores te espera siempre!", fue el mensaje del titular de la Conmebol, cuya publicación en Twitter acompañó con un guiño.

Foto: Twitter de Alejandro Domínguez

El Inter Miami, como cualquier club de la MLS, no participa en la Copa Libertadores debido a que en dicha competencia solamente están equipos sudamericanos.

Sin embargo, el mensaje del presidente de la Conmebol podría ser el preludio de una eventual participación del Inter Miami en la justa, con Lionel Messi como el principal atractivo.

El día que Lionel Messi estuvo cerca de llegar a la Liga MX

La llegada de Lionel Messi al Inter Miami de la MLS trae a la memoria de varios aficionados mexicanos el paso de estrellas internaciones por las canchas de la Liga MX, como en su momento el brasileño Ronaldinho, quien militó en el Querétaro.

Precisamente por aquella época, en el segundo semestre del 2014, Ricardo Ferretti, entonces entrenador de Tigres, aseguró que deseaba que la directiva felina fichara al astro argentino, quien tenía una década brillando con el Barcelona.

"La llegada de Ronaldinho puede hacer que ciertos jugadores no menosprecien nuestra liga. A mí me gustaría traer a Messi a Tigres, pero creo que no nos alcanza, con tres jugadores de Europa es lo que cuesta toda nuestra liga", declaró el 'Tuca' aquella vez.

Portero del Inter Miami cree que no están listos para tener a Messi

El portero del Inter Miami, Nick Marsman, externó en una entrevista con ESPN su preocupación por la llegada de Lionel Messi, evidentemente resaltó el valor que tiene el campeón del mundo, pero justo la euforia que causa podría meterlos en problemas y hasta a sus aficionados.

"Personalmente creo que el club no está listo para la llegada de Messi. Tenemos un estadio temporal, la gente puede meterse a la cancha por la euforia de ver a Messi, vamos al estadio sin seguridad", declaró Marsman.

Se espera que el debut de Lionel Messi con el Inter Miami sea el próximo 21 de julio, cuando la escuadra de la MLS enfrente al Cruz Azul en la fase de grupos de la Leagues Cup.

EVG