Lionel Messi, cerca de llegar a la Liga MX por petición del 'Tuca' Ferretti; ¿por qué no lo contrataron?

La llegada de Lionel Messi al Inter Miami de la MLS trae a la memoria de varios aficionados mexicanos el paso de estrellas internaciones por las canchas de la Liga MX, como en su momento el brasileño Ronaldinho, quien militó en el Querétaro.

Precisamente por aquella época, en el segundo semestre del 2014, Ricardo Ferretti, entonces entrenador de Tigres, aseguró que deseaba que la directiva felina fichara al astro argentino, quien tenía una década brillando con el Barcelona.

"La llegada de Ronaldinho puede hacer que ciertos jugadores no menosprecien nuestra liga. A mí me gustaría traer a Messi a Tigres, pero creo que no nos alcanza, con tres jugadores de Europa es lo que cuesta toda nuestra liga", declaró el 'Tuca' aquella vez.

Un año después de que Ronaldinho llegó a la Liga MX fue el turno del francés André-Pierre Gignac, quien precisamente llegó al futbol mexicano para reforzar la delantera de Tigres, aunque no con el mismo cartel que el campeón mundial brasileño.

El debut de Lionel Messi con la MLS podría darse justamente contra un club de la Liga MX, el Cruz Azul, pues los de Florida y La Máquina medirán fuerzas en actividad de la Leagues Cup el próximo 21 de julio.

¿Cuánto valía Lionel Messi en el 2014?

De acuerdo con información del portal especializado Transfermarkt, en el 2014 el valor de Lionel Messi en el mercado era de 129 millones de dólares.

A nueve años de distancia, el exjugador del PSG y del Barcelona está tasado en 48.5 millones de billetes verdes, en una clara muestra de que vive los últimos años de su carrera como deportista.

En su última temporada en Francia, La Pulga convirtió 21 goles y colaboró con 20 asistencias en 41 compromisos con el Paris Saint-Germain.

Barcelona le tira un dardo a Lionel Messi

Momentos después de que el argentino Lionel Messi fue anunciado como nuevo jugador del Inter Miami de la MLS, el Barcelona publicó un polémico comunicado en el que le tiró un dardo al argentino.

El actual campeón del balompié español compartió un breve mensaje en el que lamentó que no se haya dado el anhelado regreso del rosarino a las filas culés, mismo en el que dice respetar su decisión por irse a un torneo "con menos exigencias".

"El presidente Laporta entendió y respetó la decisión tomada por Messi de querer competir en un campeonato con menos exigencias y más alejado del foco y la presión a la que ha estado sometido en los últimos años", señala la parte controversial del comunicado que el Barça emitió tras conocerse el destino de Lionel Messi.

EVG