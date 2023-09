Checo Pérez tuvo un inicio de año inmejorable en la Temporada 2023 de la Fórmula 1, pues en las primeras cinco carreras del año el mexicano logró un total de cuatro podios, en donde destacan victorias en Arabia Saudita y en Azerbaiyán.

Durante este tiempo el de Guadalajara le compitió codo a codo a Max Verstappen, actual campeón de la F1 y el actual líder del mundial de pilotos. Sin embargo, hubo un punto de inflexión en la campaña que relegaron al mexicano en la pelea del título.

Checo asegura que en el arranque de la temporada sí estaba pensando en el campeonato mundial de la F1, pues eran pocos los puntos que lo separaban de 'Mad Max', aunque acepta que hubo situaciones no lo dejaron seguir pelando con el neerlandés.

Checo Pérez en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1. Foto: AP

"Si estábamos enfocados en el título, es porque realmente estábamos en ese ritmo, en ese nivel. Lo que pasa cuando llegamos a Barcelona no lo puedo explicar, qué fue lo que cambió con el auto", confiesa Checo en entrevista con Fox Sports.

En el GP de Mónaco, Canadá y España, Checo no mostró su mejor versión y ahí perdió puntos valiosos en la carrera por el título, sumado a que Max Verstappen cada vez se vio mejor acoplado al RB19 de Red Bull, mientras que el mexicano tenía muchos problemas con el monoplaza.

La diferencia en el rendimiento de los pilotos con el carro es tan grande, que en redes sociales aficionados advirtieron que el coche que Red Bull le dio a Sergio Pérez era diferente al de Max, pero el jalisciense dejó en claro que solo se trata de un gran dominio del neerlandés.

"Está a uno totalmente con el auto. No importa la circunstancia en la que esté tiene con mucha confianza. Maneja a un nivel en el que, hay que reconocerlo, desde que estoy en la Fórmula 1 no he visto un piloto tan completo a ese nivel, manejando al 100 por ciento, sin cometer errores, capaz de sacar el máximo provecho al coche", dijo.

¿Cuándo es la próxima carrera de Checo en la F1?

Checo Pérez saldrá quinto en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, lo que es una gran oportunidad para que el piloto mexicano luche por la victoria, pues durante el fin de semana ha demostrado que puede tener buenos tiempos en el Autódromo de Monza.

Sergio Pérez tuvo una buena sesión de clasificación, pero no pudo evitar ser superado por Carlos Sainz (Ferrari), Max Verstappen (Red Bull), Charles Lecerc (Ferrari) y George Russell (Mercedes).

Por el momento Checo se mantiene en el segundo lugar del Campeonato de Pilotos de la F1 con 201 puntos. El mexicano se encuentra lejos de los 339 puntos de Max Verstappen, pero si Pérez Mendoza no se quiere alejar más deberá luchar con todo lo que tiene en el GP de Itlalia.

La carrera de Checo Pérez en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 arranca este domingo 3 de septiembre a las 07:00 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de Fox Sports y F1 TV.

