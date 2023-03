El América, con 78.5% de efectividad ante las Chivas en el AKRON

Este fin de semana se vivirán dos clásicos en el futbol mexicano, el Chivas contra América y Tigres ante Monterrey, tendrán cita el sábado por la tarde, pero aunque para muchos el Regio ya superó al Nacional, el duelo entre Rebaño y Águilas sigue causando una gran atención en toda la República, pues son dos de las escuadras más populares de México y de las que más se conocen a nivel internacional, aunque los norteños han crecido en popularidad por las grandes contrataciones que suman en sus plantillas en los años recientes.

El fin de semana el América visita al Guadalajara en el Estadio AKRON, un inmueble que le suele jugar en favor a los de Coapa, pues de 14 enfrentamientos suma siete triunfos, por cuatro empates y tres derrotas, lo que le da 78.5 por ciento de efectividad y también hacer memoria de que en dicho coloso, los ahora dirigidos por Fernando Ortiz han propinado sus peores goleadas a los rojiblancos.

Para este encuentro no llega uno como favorito y otro como la víctima, pues por primera vez después de muchos torneos, las Chivas se asoman al encuentro entre los primeros tres de la tabla general, con su afición ilusionada de levantar otro título y un juego centrado y siempre cubriendo todas las líneas, a pesar de que viene de una derrota ante el Puebla por la mínima diferencia en la Jornada 11 contra el Puebla.

Por su parte, el América derrotó a los poderosos Tigres por marcador de 2-0 y podrían aparecer enrachados, pero el torneo de los Millonetas ha sido de muchos altibajos y, por lo mismo, ya decidieron cambiar de portero y será el segundo encuentro de Luis Ángel Malagón como titular bajo los tres palos del cuadro azulcrema.

La contratación de Veljko Paunovic como nuevo entrenador de Chivas desató una oleada de críticas. Después de todo, el serbio no había tenido grandes resultados dirigiendo clubes, y encargarle la misión de despertar a uno de los grandes en México se antojaba imposible.

Luego de 12 fechas, Paunovic ha silenciado a esas voces. Tiene al Guadalajara en la parte alta de la clasificación y buscará dar un paso más hacia la Liguilla directa cuando reciba a un América en el clásico de México.

“El América va a sufrir. Como venimos jugando van a sufrir”, avisó el volante de Chivas Víctor Guzmán. “Ahora estamos enfocados en el clásico y no buscamos quién nos la hizo, sino quién nos las pague”.

Los primeros cuatro equipos de la temporada regular avanzan directo a la fase final. Los siguientes ocho se miden en una reclasificación para completar los cuartos de final.

Chivas no estaba en una posición similar desde el Clausura 2017, cuando terminó tercero y eventualmente fue campeón.

“Es normal que la gente se ilusione, es algo positivo, pero nosotros debemos ir partido a partido”, dijo Paunovic, quien dirigió al Chicago Fire en la MLS y al Reading en el futbol inglés. “Lo que sí puedo decir es que cuando este equipo tiene hambre, es capaz de ganarle al que sea”.

Desde ese último título, el Guadalajara sólo ha logrado acceder a Liguilla dos veces en 10 torneos. Ambas fueron mediante el repechaje y su máximo logro fue alcanzar las semifinales en el Apertura 2020.

Luego de que el argentino Matías Almeyda dejara el cargo en el 2018, un año después del título 12, del Rebaño, otros seis entrenadores han desfilado en el cargo sin lograr devolver al equipo a los primeros planos.

Fue por eso que la llegada de Paunovic estuvo rodeada de escepticismo. Se trataba de un entrenador que no conocía el entorno, al mando de un equipo que juega exclusivamente con jugadores mexicanos. Hasta el mismo Paunovic dijo que tomaría tiempo conseguir regresar al protagonismo perdido, pero el equipo ha sorprendido con su buen andar.

Ese progreso del “Rebaño Sagrado” será puesto a prueba por un América que disputa su tercer torneo con el técnico argentino Fernando Ortiz. Fueron los líderes del Apertura 2022, pero cayeron en las semifinales ante el Toluca.

Las Águilas poseen 20 puntos y se encuentran un escalón detrás de Chivas, un rival que no les ha podido ganar desde el 28 de noviembre de 2020.

“Yo no voy a hablar, no soy de hablar previo porque nosotros hablamos dentro del campo. De las declaraciones que se encarguen ellos, yo no me fijo en eso”, dijo Fernando Ortiz.

El encuentro está programado el sábado por la noche en el Estadio AKRON, de Guadalajara.

La fecha también cuenta como atractivo el clásico regiomontano, con Tigres de local ante Monterrey. Además: Puebla-Atlas, Mazatlán-Necaxa, Tijuana-Toluca, Cruz Azul-San Luis, Pumas-Pachuca, Querétaro-Juárez y León-Santos.