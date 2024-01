América: 'Chicote' Calderón minimiza a las Chivas al asegurar que llega al "más grande" (VIDEO)

El defensa mexicano Cristian 'Chicote' Calderón dejó atrás su pasado en las Chivas para enfocarse como nuevo integrante de las Águilas del América, pues no ocultó su ilusión por vestir los colores azulcrema y su deseo de añadir nuevos títulos para el club.

Aunque en redes sociales soltó algunas indirectas hacia su exequipo, el lateral había sido un tanto mesurado en sus declaraciones. Sin embargo, tras sus primeros días en Coapa, el jugador expresó su ilusión y compromiso con el conjunto canario.

"Mucha gente no quería que yo llegara, pero estoy aquí para demostrar y ganarme el respeto y cariño de la gente dentro del campo. Vengo decidido a darlo todo y pues a… entregar más campeonatos", dijo el nuevo jugador del América.

En una entrevista para el club, el 'Chicote' destacó la oportunidad y privilegio que significa vestir los colores del América, señalando que llega con la determinación de contribuir al bicampeonato del equipo, así como aspirar a títulos internacionales como la Concacaf y la Leagues Cup.

'Chicote' Calderón aceptó el reto de su llega al América

En el video realizado por el propio equipo, el 'Chicote' Calderón compartió detalles sobre su reciente incorporación al Club América y expresó su entusiasmo por este nuevo capítulo en su carrera futbolística.

"Cuando me plantearon la idea, me gustó de inmediato. Me dijeron que era una apuesta por mí, y eso me motivó aún más. Es un reto que tengo que tomar y asumir como se debe", comentó el jugador.

Vamos con las actividades sabatinas en Coapa 🦅✨ pic.twitter.com/GELpYvo3RZ — Club América (@ClubAmerica) January 6, 2024

El defensor mexicano destacó la importancia de aceptar desafíos en su carrera y cómo esta oportunidad con las Águilas representa un paso significativo.

"Sí me alegré muchísimo, te hace sentir que puedes lograr muchas cosas. Estoy aquí para demostrar, es un reto importante, que día a día voy a trabajar para mejorar y ganarme un lugar en el equipo”, cerró la nueva incorporación del campeón de la Liga MX.

mmt