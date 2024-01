Chivas cerca de fichar a una estrella de la Selección de Estados Unidos que no siente "conexión con México"

Las Chivas de Guadalajara se encuentran en una etapa de transformación con la mira puesta en el Clausura 2024 y tanto Amaury Vergara como Fernando Hierro y el director técnico argentino Fernando Gago están dando pasos para escribir un nuevo capítulo en la historia del equipo.

El recién nombrado director técnico del Rebaño está enfocado en reforzar la plantilla con jugadores de calidad; por lo que el nuevo objetivo es incorporar a Cade Cowell, una joven promesa de 20 años que brilla en las filas de la Selección de Estados Unidos y del San José Earthquakes de la MLS.

Cade Cowell podría llegar a las Chivas para el Clausura 2024 Foto: AP

Según información de FOX Sports, las negociaciones se están llevando desde hace varias semanas y se encuentran en una etapa avanzada, superando incluso el interés de clubes europeos, por lo que podría ser el primer fichaje de un jugador en activo de la Selección de Estados Unidos para el Club Guadalajara.

Un factor que podría inclinar la balanza en favor del equipo tapatío es la relación positiva entre el club y la agencia de representación de Cade Cowell, Wasserman. Esta agencia recientemente colaboró con Chivas en temas de marketing y podría facilitar las negociaciones y acelerar el fichaje del joven delantero estadounidense.

¿Quién es Cade Cowell?

Cade Cowell, el posible fichaje histórico de Chivas también cumpliría con el estatuto máximo del club al contar con nacionalidad mexicana por ascendencia materna.

A pesar de haber nacido en California, el delantero de 20 años es elegible para jugar con Chivas, aunque ha optado por representar a Estados Unidos a nivel internacional.

Actualmente ha disputando ocho partidos con la Selección de las Barras y las Estrellas, destacando su única anotación en la Copa Oro 2023 frente a Trinidad y Tobago.

El delantero estadounidense Cade Cowell lamenta una ocasión perdida Foto: AP

Es importante destacar que, según el estatuto del equipo rojiblanco, Cowell no ocuparía plaza de 'No Formado en México', a pesar de no haber jugado en un club mexicano, gracias a su nacionalidad mexicana por ascendencia materna.

Cade Cowell, valorado en 4.3 millones de dólares según el portal Transfermarkt, tiene contrato con el San José Earthquakes hasta diciembre de 2025.

