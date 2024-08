América: ¿Jugadores de las Águilas se llevan mal?; crack revela que uno de sus compañeros le caía mal

América se prepara para el regreso de la Liga MX, pero mientras eso pasa salió a la luz una inesperada revelación por parte del mediocampista Richard Sánchez, quien confesó que le caía mal a uno de sus compañeros cuando llegó a las Águilas.

El jugador paraguayo fue invitado al podcast Los Suplentes, en donde entre bromas y risas reveló que vivió un momento peculiar con Luis Ángel Malagón, quien fue honesto y le dijo en su cara que no le agradaba.

"Malagón me dijo que le caía yo muy mal antes, cuando él jugaba en Morelia... me decía que yo me tiraba, que daba patadas, y así. Me dijo: 'Después te conocí bien hermano, y era otra cosa', pero es normal, a un rival lo vas a patear, le vas a arrancar la cabeza", comentó.

Este momento fue importante pues ambos pudieron empezar una buena relación en el América y ahora Richard Sánchez considera a Malagón como unos de sus “'mejores amigos” dentro de Coapa.

Luis Malagón, portero del América, en un duelo de la Leagues Cup Foto: X @ClubAmerica

¿Cuándo juega el América en la Liga MX?

El medio guaraní y el arquero han sido clave para los últimos éxitos del Club América, siendo sobretodo destacados en el bicampeonato de la Liga MX, aunque nivel internacional no han gozado de los mejores resultados.

De hecho Malagón fue quien falló el penalti clave en la reciente eliminación de las Águilas en la Leagues Cup ante el Colorado Rapids, con lo que el club de Coapa está más que obligado a ganar el torneo local, sumado a que la campaña pasada fueron eliminados en semifinales de la Concachampions.

El América regresa a la acción en el Torneo Apertura 2024 de la Liga MX el sábado 24 de agosto ante el Puebla, compromiso que forma parte de la jornada 5 del certamen, con el que se regresa a la actividad tras el parón por el torneo ante la MLS.

Comandados por André Jardine, los azulcremas se encuentran en la décima posición del semestre, pues en sus primeros cuatro duelos cosecharon seis unidades tras ganar dos duelos y perder otros dos, siendo un comienzo inesperado para los campeones defensores.

aar