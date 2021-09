AMÉRICA: Regañan a narrador por criticar a crack de las Águilas

Sebastián Cordova, futbolista del América, compartió que el narrador Paco Villa sufrió un regaño por parte de Televisa; el cronista lo llamó pecho frío.

Cordova admitió que no sabía del juicio emitido por el comunicador, pues se enteró de lo sucedido hasta que le contó Henry Martín.

Si Córdova dejara de ser pecho frío, si tuviera la mentalidad de otros jugadores, lo que jugaría, y sobre todo, ¡dónde jugaría!



¡Ojalá crezca! ¡Ojalá salga del marasmo en el que se ha metido!



Al de mayor condiciones, hay que exigirle. Pienso. https://t.co/P23ygTvE7H — Paco Villa (@Paco_Villa_) February 20, 2021

"Henry Martín me dijo: 'Ya le llamaron la atención a ese ver...'. Le digo: '¿a quién?', y me dice: 'A Paco Villa, está hablando de ti y no puede ser porque somos Televisa'. yo ni sabía. Le dije: 'Está cule... y ya me lo enseñó Henry", confesó el crack de las Águilas en plática con el Escorpión Dorado.

Paco Villa se defiende

Por su parte, el narrador ratificó lo dicho sobre el 10 del América, pero negó que recibiera reclamo de algún tipo por su comentario.

En el mismo juego, Atlas v América, dije que el Ave había cometido una infracción al reglamento al poner a Viñas en la banca... y perdieron en la mesa.



Ahí mismo dije que Córdova había sido un jugador Pecho frío en su carrera.



Y ni un mensajito de texto. 🤣 https://t.co/WncqHOj49z — Paco Villa (@Paco_Villa_) September 8, 2021

"Dije que Córdova había sido un jugador pecho frío en su carrera. Y ni un mensajito de texto", escribió Villa en su cuenta de Twitter.

