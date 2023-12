Antonio Mohamed renuncia a Pumas; los directivos hacen oficial la salida del Turco tras eliminación del Apertura 2023 de la Liga MX

La directiva de los Pumas anunció este lunes la salida de Antonio "Turco" Mohamed como director técnico del primer equipo varonil, luego que el club fuera eliminado en semifinales del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX a manos de los Tigres.

En conferencia de prensa los altos mandos felinos informaron que el proceso del "Turco" llegó a su final luego de una gestión que se puede considerar buena, ya que al mando del argentino el Club Universidad regresó a semifinales de la Liga MX desde el Torneo Apertura 2021.

Como director técnico de los Pumas el "Turco" Mohamed, de acuerdo con transfermarkt, dirigió 29 partidos, con saldo favorable de 12 partidos ganados, seis empates y 11 derrotas. Además de 46 goles a favor y 36 en contra.

"Gracias por toda tu experiencia compartida en el azul y oro, ‘Turco’. Fue un camino lleno de aprendizajes y buenos momentos", expresó el club del Pedregal en redes sociales.

El nacido en Buenos Aires, Argentina, pidió su salida por temas personales y el Club Universidad lo aceptó. Ante los medios el exentrenador auriazul aseguró que no se va porque tenga ofertas o algo amarrado con otro club. Cabe recordar que el "Turco" se le ha ligado con Boca Juniors y hasta con Monterrey.

"Tomé la decisión personal de dejar el cargo. La directiva propuso que siga el proyecto. Mi mano derecha, o exmano derecha, Gustavo Lema, con parte del cuerpo técnico, van a seguir el proyecto. Pido una disculpa a todos los integrantes de la directiva, a la afición. No es por ir a trabajar a otro equipo. Es un tema de descanso mental", aseguró Mohamed.

Al mismo tiempo que se anunció la baja de Antonio Mohamed la directiva felina informó que su reemplazo será su exauxiliar técnico, Gustavo Lema, quien ha acompañado al "Turco" durante muchos años.

"Le damos la bienvenida a Gustavo Lema como nuestro nuevo Director Técnico. Trabajaremos juntos en busca de conseguir todos los objetivos", expresó el club auriazul sobre su nuevo timonel.

Antonio Mohamed llevó al conjunto del Pedregal a un Torneo Apertura 2023 aceptable, siendo el cuarto equipo de la general, tan solo por detrás de América, Monterrey y Tigres, tres de las nominas más caras de la Liga MX, incluso las Águilas y los de la UANL están en la final.

Luego de avanzar a cuartos de final de manera directa el rival de los Pumas del "Turco" fueron las Chivas, rival que sortearon con cierta facilidad tras ganar el global 3-1, cerrando la llave con goleada en Ciudad Universitaria.

Mohamed, quien estuvo 9 meses al mando de los felinos, aseguró que en un futuro le gustaría regresar a los Pumas, en donde vivió su primera derrota en una semifinal de la Liga MX, pues en su carrera en 5 de 6 series llegó a la final.

El director técnico albiceleste aseguró que la decisión de su salida no fue tomada a la ligera e incluso la tenía pensada antes de ser eliminado de la Liguilla del Torneo Apertura 2023.

"La decisión se fue madurando sola con respecto a cómo me sentía, cómo era el día a día y nada más. Cuando acabó el partido con Tigres ya lo tenía pensado por cómo me sentía. Al final lo mejor fue ser sincero con los directivos y externarles lo que pasaba, no fue tomada de repente, fue un poco madurada", dijo Mohamed.

