ATLAS: María León y el día que no quería tomarse una foto con Hugo Sánchez

Como fiel aficionado del Atlas, la cantante, actriz y bailarina María León fue una de las más contentas con la coronación de los rojinegros en el Torneo Grita México Apertura 2021 de la Liga MX.

En su cuenta de Instagram, la exvocalista de Playa Limbo compartió una curiosa anécdota de una ocasión en la que no quería tomarse una foto con Hugo Sánchez, considerado el mejor futbolista mexicano de la historia.

¿Por qué María León no quería una foto con Hugo Sánchez?

La originaria de Zapopan, Jalisco, narró que de niña era porrista del Atlas y después de un partido en el Estadio Jalisco contra el América la obligaron a tomarse una foto con el exgoleador, quien en ese momento militaba con las Águilas.

"El amor por el Atlas viene de familia así que desde chiquita fui Margarita (porrista del altas) y bailamos en el medio tiempo del estadio Jalisco. Ese día nos ganó el América y cuando ya íbamos de salida me dijeron ponte para una foto con este jugador … y yo les grité: “¡No, ese señor es del otro equipo!” me agarraron y me pusieron con otras niñas que no conocía: ‘tú ponte’ ( soy la del moño)Y pues no iba a no sonreír en la foto… jajaja. Fin", comentó la cantante de 35 años.

Después de 11 años en España, Hugo Sánchez regresó a la Liga MX en la Temporada 1992-1993 para reforzar el ataque del América, donde anotó 18 goles en los 35 partidos que disputó con los capitalinos en su única campaña.

Con su victoria sobre el León, el Atlas rompió con una sequía de 70 años sin coronarse en la Primera División del balompié nacional, con lo que ahora el Puebla es el club que tiene la racha más larga sin ser campeón de los que forman parte del máximo circuito, pues no lo consigue desde la Campaña 1989-1990.

EVG