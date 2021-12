El título del Atlas lo necesitaba la rivalidad con Chivas: Medina

Tuvieron que pasar siete décadas para que el Atlas volviera a proclamarse campeón del futbol mexicano. La coronación del pasado fin de semana a costa del León significa la segunda estrella para los rojinegros.

El exfutbolista Juan Carlos Medina, canterano de La Academia, está convencido de que el trofeo también era necesario para la ciudad de Guadalajara y para la rivalidad con Chivas, que no tomó de la mejor manera el logro de su vecino al felicitarlo irónicamente en redes sociales .

“Yo creo que este título lo necesitaba la ciudad y la rivalidad con Chivas, y además con ese tuit, creo que va a venir a darle vida al clásico tapatío”, aseguró Medina Alonzo en exclusiva con La Razón.

En alusión a la publicación del Rebaño Sagrado, el exjugador de 38 años manifestó su desacuerdo, pues recordó que cuando los rojiblancos han alzado el título, el Atlas ha reconocido y aplaudido, aunque cree que tampoco se le debe dar mayor importancia.

“Para mí estuvo mal, porque me tocó ver título de Chivas y las redes sociales del Atlas lo felicitaron por ser parte de la ciudad, con toda educación. Creo que esa publicación estuvo de más, pero así se manejan ellos y creo que esto genera todavía más rivalidad deportiva, yo creo que no se debe confundir y no tomar tan a pecho para que las aficiones no lleguen a escandalizarse y que llegue a mayores”, resaltó.

Como jugador formado en las filas de los Zorros, donde tuvo dos etapas (2003-2008 y 2014-2016), el también exseleccionado nacional reconoció su felicidad por el hecho, al grado de señalar que todavía lo sigue celebrando.

Me da gusto que los jugadores y la directiva no lo tomaron a pecho. Para eso pusieron el VAR, que apoya al árbitro a tomar decisiones complicadas, yo creo que es gente preparada, aunque lo bonito del futbol es que existan la polémica y ese tipo de comentarios

“Muy contento por los jugadores, la afición, qué afortunados que hayan roto con esa racha, a todos los que sentimos un cariño especial al equipo nos llenaron de mucha satisfacción, yo lo sigo festejando”, comentó el coahuilense.

En torno a la polémica y comentarios que a lo largo de la Liguilla se generaron con decisiones arbitrales que beneficiaron a los dirigidos por Diego Cocca, Medina aseguró que le causan gracia, pues considera que en años anteriores los tapatíos habían sido muy perjudicados.

“Me da mucha risa, porque cuando te toca ser campeón te toca, y al Atlas muchas veces en series pasadas le tocaba siempre bailar con la más fea, la marcación en contra. Ahora creo que todo se redondeó, hasta con todas esas decisiones tuvieron la suerte a favor, creo que corrió a favor del equipo y todos esos comentarios siempre van a existir”, aseveró.

El coahuilense considera que un factor vital para la coronación de La Academia fue el hecho de cerrar la final como local, a diferencia de lo sucedido en la serie por el título del Verano 1999 contra el Toluca.

“Son dos equipos muy diferentes en la manera de jugar, pero creo que la diferencia fue la motivación, los jugadores sabían de la responsabilidad y el compromiso que tenían, las ganas de trascender, de quedar dentro de la historia, creo que ese factor cuenta mucho, haber estado en el Estadio Jalisco ante la afición”, puntualizó.

En mayo de 2019 fue cuando Grupo Orlegi adquirió a la entidad tapatía. Con Alejandro Irarragorri al frente, los Zorros han recibido una importante inversión, motivo por el que Medina confía en que se venga una época de bonanza para la institución.

“Yo creo que Orlegi ha sido un grupo exitoso, sobre todo con Alejandro, lo ha demostrado en Santos. En poco tiempo llegaron pisando fuertes y creo que como empresa exitosa, estoy seguro que van a insistir para que el equipo siga creciendo, cambiando esa historia y esté peleando siempre el título”, remató.