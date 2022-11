Barcelona: Piqué anuncia su retiro del futbol profesional; "este sábado es mi último juego" (VIDEO)

El legendario futbolista del Barcelona, Gerard Piqué anunció su adiós del club de sus amores y de las canchas. Mediante un video que subió a sus redes dio a conocer que al termino del año dejará de vestir los colores blaugranas.

“Siempre he dicho que después del Barça no habría otro equipo, y así será. Este sábado será mi último partido en el Camp Nou”, relató el defensor español. Actualmente Piqué no pasa por un buen momento personal ni profesional.

Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T — Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2022

En la recientes fechas tanto en LaLiga de España como en la Champions League, el defensor no tuvo muchos minutos y se hablaba más de su vida personal que dentro de las canchas.

Mucho se dijo que el destino de Piqué estaría en la MLS, pues Shakira quería tener a sus hijo en Estados Unidos y él para no tener más problemas tras el divorcio optaría por ir al Inter de Miami.

El conjunto catalán aun no hace referencia del tema, solamente subió el mismo video que el defensa, pero se especula que ayer los futbolistas de la primera plantilla tuvieron una reunión para despedir al que fuera en algún momento su capitán.

En la cena, Gerard Piqué anunció que se iba del club y del futbol profesional para dedicarse a sus negocios propios y tener una vida más tranquila a lado de su nueva pareja.

En los últimos meses, Piqué no ha vivido como él hubiera esperado, ya que no solamente se le cuestiona por el divorcio con Shakira sino también por sus tratos con la Federación Española de Futbol y algunos problemas con compañeros incluido Lionel Messi.

