Liga MX: ¿Por qué Miguel Herrera hizo "menos" el pase del Toluca a la final?

Miguel Herrera, entrenador de los Tigres de la UANL, siempre está bajo la lupa y en esta ocasión regresó a los reflectores después de declarar que el pase del Toluca a la final de la Liga MX fue circunstancial.

En una entrevista con Roberto Gómez Junco, "El Piojo" declaró que el Toluca fue un "finalista engañoso", por lo que la afición de inmediato comenzó a criticarlo, pues sintieron que los hizo menos.

"No sé si Rayados y Toluca llegaron medio confiados contra Pachuca, en el caso de Toluca por haber eliminado al América, aunque honestamente fue medio engañoso lo de ellos porque América en los dos partidos les pasó por encima, fue muy superior y literalmente les faltó un gol", destacó.

También habló del Pachuca y reconoció la calidad de sus jugadores, destacando los jóvenes con los que juega y asegurando que saben elegir futbolistas y eso hace que en todas las líneas se compita.

"Pachuca tiene un punto a favor que es poner jóvenes y no les importa lo que digan, les ayuda no ser un equipo tan mediático o con tanta presión. Los jóvenes que ponen son de calidad, no es poner por poner o porque no tengan dinero. Este Pachuca te presiona por todos lados, tratan de robar en campo rival y cuando repliegan son muy buenos al contragolpe", expuso.

¿Qué le pasó a los Tigres en el torneo?

Roberto Gómez Junto no pudo dejar a un lado preguntarle a Miguel Herrera sobre el plantel que dirige, los Tigres de la UANL, y sobre todo del partido contra el Pachuca en los cuartos de final.

"Nosotros con Tigres detectamos que una debilidad del equipo de Almada es que junta mucha gente en un sector del campo, nosotros trabajamos en dar dos toques y pegar cambios de juego", reconoció.

Por otra parte, también reconoció que pecaron de inocentes y eso les costó el pase a las semifinales, ya que estuvieron presionando en todo momento al Pachuca, pero no fueron contundentes.

"Del partido de Ida debimos irnos con uno o dos goles de ventaja porque los tuvimos y no la metimos. Allá (en Pachuca) nos anotan rápido, empatamos y cuando mejor estábamos nos anotan en un contragolpe. Pecamos de inocentes, nos duró muy poco el gusto y otra vez faltó contundencia", analizó.

