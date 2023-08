BOX: Canelo Álvarez es destrozado por fans mexicanos, pero Floyd Mayweather lo defiende

Aunque por todo el mundo se elogie la carrera y triunfos de Saúl "Canelo" Álvarez, es sabido que el boxeador es despreciado por muchos fans en México, por lo que la leyenda Floyd Mayweather salió en defensa del púgil tapatío, quien es monarca absoluto de las 168 libras.

Es la cara del boxeo mundial, único latinoamericano y mexicano en ser campeón del mundo indiscutido en una división de peso, pero el "Canelo" no es querido por los aficionados de su propio país, quienes señalan que es un boxeador inflado, algo parecido a los reclamos que sufría Floyd Mayweather en su tiempo.

El exboxeador estadounidense es toda una leyenda del deporte y una voz autorizada, quien en habló sobre como a él también se le acusaba de 'escoger a sus rivales', como le pasa a Saúl Álvarez en la actualidad, además de dejar en claro que el mexicano es un gran peleador.

FLOYD MAYWEATHER WARNS CANELO ON JERMELL CHARLO "OLD OVERNIGHT" TRAP; CONCERNED ABOUT "WEAR & TEAR", #CaneloCharlo pic.twitter.com/IBIjyp1X8l — Syéd Sâlmän (@Salmantheboxing) August 17, 2023

“Lo que le tengo que decir a Canelo es: 'Tú ya demostraste lo que tenías que demostrar. Peleaste con muchos grandes peleadores. Ya te pusiste a prueba. Fuiste más allá de tu peso en numerosas divisiones, como yo y como otros peleadores lo han hecho, como Pacquiao, por ejemplo'. En el boxeo hay mucho dolor y mucho desgaste, te puedes volver viejo de la noche a la mañana. Así es el boxeo”, dijo "Money" a Fight Hype.

Floyd Mayweather, apodado como "Money" y en sus inicios como "Pretty Boy", se retiró invicto del deporte profesional con 50 peleas ganadas y cero derrotas, además que en su tiempo fue el boxeador con las mejores bolsas y que en 2013 se enfrentó al 'Canelo'.

"Canelo es un gran peleador, pero ahora todos dicen que ya no es el mismo peleador. Y es cierto, ya no luce igual. Pero recordemos una cosa: cuando le gané a Canelo, yo tenía más edad que la que Canelo tiene hoy. Ahora imagínense a Canelo con 36 años peleando conmigo a los 36. Todos dicen que Canelo está en declive, pero recuerden que cuando yo tenía 36 años peleé con él, que tenía 23 años y 43 peleas, pero decían que no tenía suficiente experiencia", agregó Mayweather Jr.

Famoso influencer está dispuesto a enfrentar al 'Canelo'

Saúl "Canelo" Álvarez aseguró en el podcast 'The Breakfast Club' que aceptaría el desafío propuesto por el influyente y polémico youtuber y boxeador aficionado Jake Paul. El choque entre estos dos representaría un contraste de culturas deportivas y una convergencia entre el mundo del boxeo profesional y el entretenimiento digital.

“Sí, tal vez, pero no en este momento. Para mí, no es el momento, porque estoy persiguiendo otras cosas en mi carrera, pero uno nunca sabe y tal vez, sea después. A lo mejor, cuando me retire”, mencionó el actual campeón mundial.

Jake Paul se impuso a Nate Díaz por decisión unánime. Foto: Captura de pantalla

Con un historial impecable en el boxeo profesional, donde ha conquistado múltiples títulos en diferentes categorías de peso, 'Canelo Álvarez' se ha consolidado como uno de los mejores pugilistas de la era moderna, pero por ahora no pretende llevar su carrera al simple entretenimiento.

Por otro lado, Jake Paul, quien inicialmente ganó fama como personalidad de Internet, ha sorprendido al al ingresar al mundo del boxeo y enfrentarse a rivales de renombre, a pesar de las críticas y el escepticismo.

“Mi nivel es otro. Él necesita disfrutar y hacer lo suyo, necesita calmarse y dejar de provocar a las personas que están en otro nivel. Creo que debe enfocarse en lo que está haciendo, porque lo está haciendo bien”, sentenció el tapatío.

