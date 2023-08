Box: Canelo Álvarez revela detalles de la ruptura con Oscar de la Hoya; lo acusa de traición

El boxeador mexicano Saúl "Canelo" Álvarez rompió el silencio en una entrevista con 'The Breakfast Club’ sobre la ruptura con su exrepresentante, Oscar de la Hoya, y reveló los detalles de cómo esta se desmoronó a lo largo de los años.

Álvarez expresó que la traición se manifestó en decisiones y acciones tomadas por De la Hoya en distintos momentos de su carrera y dejó entrever que había situaciones en las que sintió que el "Golden Boy" priorizaba sus propios intereses sobre los del boxeador.

“Le escuché decir una cosa de mí y nunca se me olvidó. Es el tipo de gente que tenías que darle poquito, para que quieran más. Cuando me dijo eso lo tomé, pero a la vez me hizo darme cuenta de cómo era él. Cuando estás hablando con él, no sabes si te está diciendo la verdad o si está mintiendo”, confesó el tapatío.

Álvarez, quien ha alcanzado la cima del mundo del boxeo con múltiples títulos y victorias destacadas, abrió su corazón en una conversación franca, describiendo el vínculo que tenía con el también boxeador y la relación tan cercana que se vio dañada por otro tipo de intereses.

“Nosotros éramos leales a él (De la Hoya). Yo fui el único peleador que se quedó con él cuando todos se le fueron, porque soy leal. Trato a todos como familia y yo hice lo mismo con él, pero no es ese tipo de persona. Él sólo veía dinero, todo es negocio”, contó el multicampeón.

Desde su ruptura con el ahora promotor, el oriundo de Guadalajara ha seguido cosechando éxitos bajo nuevas representaciones, demostrando que su enfoque sigue siendo su carrera y su legado en el boxeo.

Floyd Mayweather admite que sus carreras son cortas

El expeleador, Floyd Mayweather, salió en defensa del "Canelo" Álvarez por las críticas que dicen que el mexicano va en declive y que no es el peleador que dice ser; sin embargo, el pugilista tapatío ya demostró de lo que es capaz de lograr cuando estando en su mejor momento, además de que el tiempo no pasa en vano.

"Lo que le tengo que decir a Canelo es: Tú ya demostraste lo que tenías que demostrar. Peleaste con muchos grandes peleadores. Ya te pusiste a prueba. Fuiste más allá de tu peso en numerosas divisiones, como yo y como otros peleadores lo han hecho, como Pacquiao, por ejemplo. En el boxeo hay mucho dolor y mucho desgaste. Te puedes volver viejo de la noche a la mañana. Así es el boxeo", comentó "The Money".

El expugilista recordó que él peleó y ganó contra 'Canelo' estando cerca del retiro y le alcanzó para seguir peleando unos años más, así como todavía lo puede hacer el tapatío, haciendo especial énfasis en que el mexicano ahora elige sus peleas.

