El técnico Miguel 'Piojo' Herrera se encarga de orientar a sus jóvenes jugadores para que hagan compras inteligentes con el dinero que ganan, pues antes de que lleguen con carros de último modelo, los encamina a que compren una casa.

Con pasado en el banquillo del Club América, Xolos de Tijuana y la Selección Mexicana, entre otros, el 'Piojo' Herrera se preocupa por los jugadores que tiene a su mando, así lo reveló en el canal de YouYube de Farid Dieck.

"El chavo no se da cuenta que trae dinero a los 22 años y lo despilfarra y lo primero que dicen es: 'Quiero comprar un carro del año que este muy bonito y que cueste un montón de dinero'. Yo tengo la mala manía o creo que es buena, de a mis jugadores no permitirles eso. Si no me traen que ya compraron una casa, un departamento, un lugar donde estar, no pueden llegar aquí en carro del año", dijo el exjugador mexicano y director técnico.

El entrenador de México en la Copa del Mundo Brasil 2014 reveló que Sebastián Córdova y Jorge Sánchez fueron de los primeros futbolistas con los que habló sobre el tema, cuando todos coincidieron en el América.

"A Córdova y a Jorge Sánchez les dije: 'ustedes no pueden entrar al club en carro'. Porque Córdova ya le había comprado su carro a Edson que se iba a Europa", indicó el exjugador de los Potros de Hierro del Atlante.

Miguel Herrera orientó a sus exjugadores, pues Córdova (hoy en Tigres) ya había comprado un carro, que adquirió de Edson Álvarez, y lo animó a comprar su casa. Lo mismo con Jorge Sánchez, quien está terminando de afinar su salida del Ajax de los Países Bajos.

Sebastián Córdova, jugador de los Tigres Foto: Instagram de Sebastián Córdova

”Mientras no me traigan las escrituras de una casa o un departamento y así uno traiga en el carro al otro no los dejo entrar porque son muy amigos, y los dos me dijeron que uno ya compró su casita en Aguascalientes (Córdova) y el otro ya compró su casita en Torreón ( Sánchez) y les dije que qué bueno y que no lo vean porque soy así, sino por si el día de mañana les llueve, van a tener una casa que no les deje caer el agua", dijo.

"El coche lo sacas de la agencia y te cuesta 10 pesos, ya lo sacaste de la agencia y ya cuesta siete, y la casa si la compraste en 10 pesos y le metiste dos pesos ya cuesta 15 porque va para arriba. Entonces les digo que no sean tontos, que inviertan su dinero en algo que les de productividad”, concluyó el exentrenador de las Águilas.

