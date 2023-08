Leagues Cup 2023: Lionel Messi sorprende al mundo y se deshace en elogios a la Liga MX

Lionel Messi le cambió la cara al Inter Miami y está a un partido de guiar a la franquicia de Florida a su primer título en la historia. El argentino y Las Garzas enfrentan la final de la Leagues Cup, en donde lograron superar a varios clubes, entre ellos uno de la Liga MX, a la que se refirió de la mejor manera.

El debut de "La Pulga" con el Inter Miami fue ante el Cruz Azul, equipo nueve veces campeón de la Liga MX. El exjugador del PSG entró de cambio y facturó un golazo de tiro libre para ganar el partido al minuto 90'+4, cuando parecía que el duelo se iría a penaltis.

Lionel Messi conduce el esférico ante la marca de Rafael Guerrero en el partido entre Inter Miami y Cruz Azul en la Leagues Cup. Foto: AP

"Nos tocó competir contra equipos mexicanos que tienen un nivel muy bueno. La liga mexicana es muy competitiva, con grandes jugadores a nivel mundial, y los equipos de Estados Unidos demostraron que tienen grandísimo nivel y le pueden competir de igual a igual a los equipos mexicanos”, destacó Lionel Messi.

Las palabras del campeón del mundo en Qatar 2022 llegaron en conferencia de prensa este jueves, en donde además afirmó que está “muy feliz” por la decisión de mudarse a Estados Unidos y destacó la competitividad de los equipos de la MLS, de donde son los dos finalistas de la Leagues Cup.

Lionel Messi ejecuta el tiro libre en el que marcó el tanto con el que el Inter Miami se impuso a Cruz Azul en tiempo de compensación en la Leagues Cup. Foto: AP

“Fue mucho más fácil de lo que pensábamos, porque habíamos tenido la experiencia de cambiar de ciudad de Barcelona a París y había sido complicado. Esto fue totalmente diferente”, dijo el siete veces ganador del Balón de Oro.

Messi pudo haber continuado su carrera en una nueva etapa con el Barcelona, club con el que conquistó todo lo que jugó. También pudo firmar un contrato sin precedentes en Arabia Saudita con el Al-Hilal, pero prefirió firmar con el Inter Miami.

"Hoy puedo decir que estoy muy feliz de la decisión que tomamos, no sólo por lo deportivo sino por mi familia, por como vivimos el día a día, por la ciudad y el recibimiento de la gente, que fue extraordinario no sólo en Miami sino en Estados Unidos en general”, remarcó el exjugador del Barcelona y París Saint-Germain.

Antes de contratar a Messi en julio, el Inter Miami languidecía en el último puesto de la MLS. Con su llegada, el equipo hilvanó seis triunfos y jugará la final de la Leagues Cup de visita a Nashville. También se aseguró un boleto a la Concacaf Champions Cup del próximo año.

Lionel Messi festeja uno de sus goles con el Inter Miami en la Leagues Cup. Foto: AP

Conseguir el título el próximo sábado “sería increíble para mí y para toda la gente que es hincha del club, para el mismo club, que está apostando a seguir creciendo, a ser un equipo referente. Ganar un título ayuda muchísimo. Sería impresionante”, valoró.

Messi, que levantó la Copa del Mundo en Qatar hace ocho meses, reconoció que la mayor dificultad que enfrentó a su llegada a Miami “fue el calor y la humedad”. Acotó que el juego en estadios con césped sintético no fue un problema porque inició en esa superficie su carrera futbolística en las categorías menores del Barcelona.

El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, festeja tras anotar ante el Union de Filadelfia en las semifinales de la Leagues Cup Foto: AP

Este mismo jueves Messi quedó entre los tres nominados para el galardón al mejor jugador del año en Europa la pasada temporada, un galardón que podría encaminarlo más adelante hacia el octavo Balón de Oro de su carrera.

“Lo más importante para mí siempre fueron los premios colectivos. Tuve la suerte de haber conseguido todo en mi carrera y después del Mundial mucho menos estoy pensando en ese premio. Mi premio más grande fue ese. Si llega bien y si no, no pasa nada”, aseveró. “Tuve la suerte de conseguir todos los objetivos que me fui planteando en mi carrera y ahora nuevos objetivos con este club”.

