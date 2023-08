Conmebol lanza explosivo dardo a la FIFA por la sede del Mundial 2030 en Sudamérica

En la carrera por la sede de la Copa Mundial de la FIFA 2030, Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol), ha realizado una audaz declaración en la que aboga para que la competencia se lleve a cabo en territorio sudamericano.

El dirigente paraguayo lanzó un llamado a la historia y la tradición al asegurar que el centenario de la justa mundialista debe de regresar a su lugar de origen. Bajo la premisa de que la primera Copa del Mundo se celebró en Uruguay en 1930, Domínguez ha puesto intención en sus palabras para persuadir a la FIFA de otorgar la candidatura conjunta a Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile.

"Creemos que el centenario no es un Mundial más si no es 'el Mundial de la FIFA' y que hay una responsabilidad muy grande, que la tiene (Gianni) Infantino, no como presidente de la institución, sino la que tiene la FIFA como sociedad del futbol", indicó Domínguez.

La propuesta de Alejandro Domínguez resalta la importancia de devolver el torneo más prestigioso del futbol a su cuna original, evocando la rica historia y la pasión que caracterizan a esta región y el significado cultural que alberga el primer país anfitrión.

"Todos entienden que este ese mundial hay que festejarlo de forma diferente y nosotros somos conscientes y queremos que este mundial se reedite y se juegue aquí, donde todo nació que fue en Uruguay y Argentina", remarcó el titular de la Conmebol.

La candidatura propuesta por Conmebol busca combinar la historia del futbol con la infraestructura moderna y las capacidades organizativas de estos países. Se espera que esta alianza permita distribuir la carga logística y financiera de manera equitativa, al tiempo que garantiza un espectáculo digno de conmemorar el centenario del torneo más importante de la FIFA.

Uruguay presenta remodelación del Estadio Centenario

Sebastián Bauzá, secretario de deportes del gobierno de Uruguay e Ignacio Alonso, presidente de la de la AUF, presentaron una propuesta de remodelación del Estadio Centenario, modernizando el espacio pero siguiendo con la línea arquitectónica.

“Hace 100 años todo empezó aquí, en Uruguay. No es casualidad que el estadio se llame Centenario. Debemos honrar la memoria de los que organizaron el primer Mundial”, dijo el presidente de Conmebol.

🚨 Se presentó el proyecto y así quedaría el Estadio Centenario para el Mundial 2030.



La candidatura Sudamericana compite con la de España y Portugal. pic.twitter.com/cvlIbaYQdl — Nicolás Saavedra (@NicoSaavedra_) August 17, 2023

Este estadio necesita tener una capacidad para 80,000 espectadores. En la primera etapa de la reconstrucción, los organizadores planean agregar plateas a nivel del terreno de juego y aumentar el espacio a 72,000 personas.

“La FIFA debe festejar donde se hizo el primer Mundial. Pasaron 100 años, pero este ojalá que nos sirva para proyectar los próximos 100 años. Esto nos tiene que unir a los uruguayos. Hay que animarse. Uruguay debe ser el motor de esta locomotora”, dijo el vocero gubernamental.

