Cruz Azul va por la máxima joya de Uruguay; joven campeón del mundo a nada de fichar por La Máquina

En Cruz Azul quieren dejar de lado el mal comienzo que tuvieron en el Apertura 2023 de la Liga MX, que se prolongó en la Leagues Cup, por lo que en La Máquina pondrían todo su esfuerzo en contratar a la máxima joya del futbol uruguayo, un joven campeón del mundo Sub-20.

De acuerdo con diferentes medios nacionales e internacionales, el conjunto celeste está a una firma de hacerse con los servicios de Franco 'Cepillo' González, quien fue la gran estrella de Uruguay en la Copa del Mundo Sub 20.

Edgardo Lasalvia, representante del jugador charrúa, asegura que lo único que falta es que se libere una plaza de extranjero. Si la plaza no se libera el 10 de la Selección Sub 20 de Uruguay saldría a préstamo.

Franco González sería refuerzo del Cruz Azul Foto: Especial

“La salida del Cepillo a Cruz Azul es real. Estamos cerrando todo. Hay una oferta formal y Danubio ya ha respondido afirmativamente. Ahora sólo esperamos la liberación de un cupo”, comentó Edgardo Lasalvia en palabras recogidas por El País de Uruguay.

La Máquina espera una posible salida de Christian Tabó para registrar a Franco González, pero si no se puede, el 'Cepillo' se iría en cedido al Peñarol de Uruguay de manera temporal.

"No he hablado con Ruglio (Ignacio, presidente de Peñarol), pero creo que Peñarol no tiene un jugador con ese potencial. A Danubio se lo estarían comprando y ya no tendrían voz sobre el jugador", señaló el manager del jugador sudamericano.

Franco González actualmente milita en el Danubio, y uno de los directivos, Arturo del Campo, confirmó que ya hay acuerdo con Cruz Azul por el 80 por ciento de los derechos federativos por 2 millones de dólares.

“No está firmado, sí acordado. Me hubiera gustado estar más informado sobre la posibilidad de que llegue a Peñarol", comentó Arturo del Campo, directivo del Danubio.

Cruz Azul busca su primera victoria en la Liga MX

Después del fracaso en la Leagues Cup, que derivó en la salida de Ricardo Ferretti, Cruz Azul regresa a las canchas este domingo 20 de agosto para enfrentar a Santos en actividad de la cuarta jornada del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX.

Joaquín Moreno, el elegido por la directiva celeste para ocupar el puesto que dejó vacante el 'Tuca', intentará guiar a La Máquina a conseguir su primera victoria en el segundo semestre del año, pues los cementeros perdieron en las primeras tres fechas, por lo que todavía no suman unidades en el campeonato.

Santos, por su parte, se presenta al duelo con sede en el Estadio Azteca con la mira puesta en su segundo triunfo del certamen. De momento marcha décimo con cuatro unidades.

