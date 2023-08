Cruz Azul y Marco Fabián en pláticas, pero el delantero tiene más opciones

Cruz Azul está necesitado de buenos resultados en el resto del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX, por lo que están en pláticas con Marco Fabián, mediocampista que ya vistió la playera de La Máquina, pero que no estaría del todo convencido en llegar al cuadro cementero.

En entrevista para Hi! Sports, Fabián de la Mora aseguró que hay contacto con Cruz Azul, pero además tiene ofertas para seguir con su carrera profesional fuera de la Liga MX, por lo que su llegada a la Noria no está para nada definida.

"Estamos en pláticas con Cruz Azul, aunque el futbol mexicano lo veo complicado, posiblemente sea fuera de México", declaró el jugador mexicano, mundialista en Rusia 2018.

El jugador de 34 años de edad se encuentra, de acuerdo transfermarkt, sin equipo. En su etapa como jugador del Cruz Azul el mediocampista disputó 43 cotejos, marcó 9 goles y dio tres asistencias.

Marco Fabián puede presumir de haber ganado un título con La Máquina, la Copa de la Liga de Campeones de la Concacaf, mejor conocida como la Concachampions, de la temporada 2013-2014.

¿Cuándo regresa el Apertura 2023 de la Liga MX?



Con tres partidos se reanudará la actividad de la Liga MX el próximo 18 de agosto para dar paso a la Jornada 4, luego de que el Torneo Apertura 2023 se puso en pausa para darle lugar a la Leagues Cup.

León y Mazatlán disputarán el primer partido tras la reanudación del campeonato mexicano de Primera División, que se pausó el pasado 16 de julio, cuando finalizó la tercera fecha.

Pumas y Pachuca cerraron con la actividad de la Jornada 3 del Apertura 2023 de la Liga MX Foto: Mexsport

Para el viernes 18 de agosto también están programados los cotejos Puebla vs Atlético de San Luis y Pumas vs Toluca, este último en Ciudad Universitaria. Para el sábado 19 de agosto no hay cotejos programados, debido a que ese día se disputará la final de la Leagues Cup.

La Liga MX informó que el América volverá a las canchas el domingo 20 de agosto, cuando visite la cancha del Estadio Jalisco para medirse ante el Atlas. La actividad de la quinta jornada del Apertura 2023 se llevará a cabo a partir del martes 22 de agosto, cuando se realicen tres cotejos, destacando el cruce entre Chivas y Xolos en el AKRON.

Un día después, el miércoles 23, también están programados tres duelos, entre los que resaltan América vs Necaxa y Pachuca vs Cruz Azul. Los compromisos de Monterrey y Querétaro en la cuarta y quinta jornada de la Liga MX todavía no tienen fecha definida.

