Selección Mexicana se duerme y Colombia le come el mandado por Julián Quiñones

La Selección Mexicana se durmió y Julián Quiñones, delantero del Club América, sería convocado para la próxima Fecha FIFA por el combinado de Colombia, país de donde es originario del delantero sensación de la Liga MX.

De acuerdo con el periodista sudamericano, Adrián Magnoli, el técnico de la Selección Nacional de Colombia, Néstor Lorenzo, estaría interesado en convocar a Quiñones al cuadro cafetero, cuando desde hace meses se habla que el delantero sería llamado por el Tricolor.

Julián Quinones conduce el balón durante el partido entre América y Chicago Fire en los dieciseisavos de final de la Leagues Cup. Foto: Mexsport

Julián Quiñones terminó hace poco su proceso de naturalización, por lo que ya es elegible para representar a México, situación que él mismo dijo que le gustaría hacer, pues en sus planes estaría el representar al combinado azteca.

"A propósito de la Selección de Colombia, estoy en condiciones de decir que Julián Quiñones va a ser bloqueado y, seguramente, convocado por el cuerpo técnico de la Selección de Colombia para los dos partidos de la Fecha FIFA", dijo el periodista Adrián Magnoli en el programa De Futbol se habla Así.

Desde que estaba Diego Cocca en la Selección Mexicana se hablaba que el exdelantero del Atlas sería llamado al cuadro Tricolor y ahora Jaime Lozano, actual entrenador del conjunto azteca, puede llamar a Quiñones para la Fecha FIFA.

La Volpe fuera del Consejo de Expertos de la Selección Mexicana

De manera inesperada Ricardo La Volpe quedó fuera del Consejo de Expertos de la Federación Mexicana de Futbol, que asesora a la Selección Mexicana, esto luego de las polémicas declaraciones del exentrenador.

En días pasados se anunció que la FMF creó el Consejo de Expertos, que está integrado por figuras nacionales e internacionales de la talla de Rafa Márquez, Javier Aguirre, Carles Puyol, entre otros. En este grupo estaba considerado "El Bigotón".

Sin embargo, el extimonel del Tricolor en la Copa del Mundo de Alemania 2006 externó que en ningún momento la FMF habló con él para formar parte del Consejo de Expertos, por lo que el ente rector del futbol en México decidió cortar la relación con La Volpe.

"Agradecemos a Ricardo La Volpe por el intercambio de ideas que tuvo en más de una sesión con nuestro Presidente Ejecutivo, Ivar Sisniega, durante las últimas semanas", comienza el mensaje de la FMF. En las primeras líneas la postura de la FMF deja en claro que sí hubo un acercamiento con "El Bigotón".

Después del anuncio de la creación del Consejo de Expertos, Ricardo Antonio La Volpe dijo: "Para nada me senté como para llegar a un acuerdo y arreglar una situación para que uno sea protagonista del Consejo, no sé por qué dicen que yo estoy ahí, porque no es verdad, no me senté a hablar con el técnico. No entiendo”.

El Consejo de Expertos está enfocado en ayudar a Jaime Lozano en su camino como entrenador de la Selección Mexicana rumbo a la Copa del Mundo de 2026, que será en México, Estados Unidos y Canadá.

"Entendemos y respetamos su cambio de postura expresada en días anteriores. El conocimiento y experiencia de Ricardo siempre serán bien recibidos en este proyecto", termina el mensaje con el que la FMF agradece a La Volpe su participación.

aar