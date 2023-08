Chivas: Alexis Vega manda el peor mensaje de su carrera y la afición ya lo extraña

El delantero Alexis Vega, jugador de las Chivas Rayadas del Guadalajara, habló sobre las lesiones que lo han afectado en su carrera y que lo podrían llevar a un retiro prematuro, pues el tiempo que pasa fuera de las canchas es mucho y no le permite demostrar todo su potencial.

El futbolista que llegó a Chivas luego de maravillar a la Liga MX con sus actuaciones en los Diablos Rojos del Toluca habló sobre las molestias físicas que lo mantienen alejado de los terreno de juegos, la última de ellas una lesión en la rodilla que lo afecta hasta el día de hoy.

Vega tiene una lesión en la rodilla que lo privó de jugar la Copa Oro 2023 con la Selección Mexicana, trofeo que se consiguió al mando de Jaime Lozano, pero en el que el jugador del Rebaño Sagrado no pudo participar.

Alexis Vega conduce el esférico en el clásico tapatío entre Chivas y Atlas, el pasado 1 de abril. Foto: Mexsport

"Fue algo complicado porque el torneo pasado viví algo similar, no sabía qué iba a pasar, si necesitaba otra cosa, descanso, pero bueno, después me hacen radiografía, estudios, me sale que estaba desgastado el cartílago, no tanto el golpe, sino de mi rodilla", dijo Alexi Vega para TUDN.

El extremo no estuvo con las Chivas en el arranque del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX, pero regresó en la desastrosa participación de los rojiblancos en la Leagues Cup, donde quedaron eliminados como últimos de su grupo y no avanzaron de la primera ronda.

Vega trabaja al parejo del resto de la plantilla del Club Deportivo Guadalajara para encarara el reinicio del certamen local, que es en le Fecha 4, en donde los tapatíos de Veljko Paunovic le hacen frente a FC Juárez.

Roberto Piojo Alvarado y su polémico VIDEO

Roberto Alvarado es uno de los jugadores que más destaca en las Chivas, es de los pocos seleccionados mexicanos que tiene el cuadro rojiblanco y se ha ganado el corazón de la afición, en parte por su carisma, el cual demuestra en sus redes sociales.

El atacante del Rebaño Sagrado está rompiendo las redes sociales con unos videos que compartió en donde sorprende con un gesto con su dedo al más puro estilo de la 'Britney Señal'.

En los videos el "Piojo" Alvarado busca algo en una bolsa, tras varios segundos con la mano dentro del morral por fin saca lo que estaba buscando y cuando enseña la mano muestra el dedo que se toma como si fuera una grosería.

Los videos en donde el futbolista del Club Deportivo Guadalajara pinta dedo se han convertido en una especie de trend en redes sociales, pues aficionados están imitando el mismo estilo en sus propias creaciones.

No es la primera vez que el "Piojo" Alvarado hace videos en modo de broma, pues usuarios de redes sociales recordaron la vez que en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 hizo varios videos de broma o en los TikToks que la cuenta de Chivas sube con el exceleste de protagonista.

