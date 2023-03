VIDEO: Jake Paul y Floyd Mayweather se encuentran y llegan a los insultos y empujones; intervienen 50 guaruras

El youtuber estadounidense Jake Paul reveló que el exboxeador Floyd Mayweather y su equipo de seguridad se le fueron encima al final del partido de la NBA entre Miami Heat y Cleveland Cavaliers en Miami, Florida.

Paul, quien el pasado 26 de febrero fue derrotada por Tommy Fury, aseguró que 50 personas lo rodearon para intimidarlo.

"Literalmente había 50 tipos alrededor de mi y yo no estoy dispuesto a meterme en esos problemas. No sé cuál sea el problema con Floyd tal vez siga enojado de que le quite su gorra hace unos años", contó Jake Paul en su cuenta de Instagram.

La personalidad de Internet atribuyó el enojo de Floyd Mayweather al polémica cara a cara que tuvieron hace dos años cuando Jake Paul le arrebató una gorra a Money lo que provocó que el expugilista estadounidense se negara a salir a su pelea si el youtuber seguía en el lugar.

Jake Paul no tomó nada bien la emboscada de Mayweather y su equipo de seguridad, por lo que en su cuenta de Twitter lo retó a un combate.

"Si quieres pelear conmigo uno a uno, podemos hacerlo, pero no salgas de la nada con tres autos con 25 tipos. No trates de llegar de esa manera y arruinar mi noche de miércoles, que yo sólo quiero disfrutar", escribió.

"Me han buscado muchas veces para una de esas 'exhibiciones que él hace' y de pronto me pone una emboscada. Yo lo espero en una pelea real y no en tonterías como esta", agregó el youtuber.

Tommy Fury lanza intimidante mensaje a Jake Paul

El youtuber estadounidense Jake Paul perdió ante el británico Tommy Fury en su primera pelea de box contra un pugilista profesional, motivo por el que está deseoso de tener revancha.

Consciente de ello, Fury envió un contundente mensaje para el influencer norteamericano, haciendo énfasis en que tiene toda la disposición de volver a enfrentarlo al asegurar que lo noquearía.

"La revancha es algo que definitivamente quiero porque creo que seré capaz de noquearlo. Nunca había estado en ocho asaltos antes, así que estaba un poco cansado de todo lo que había en mi cabeza. Ahora que ya he estado con él en el ring, ya se qué esperar", aseveró el británico en el programa de televisión Good Morning Britian.

EVG