BOX | VIDEO: Floyd Mayweather destroza a youtuber sobre el ring y la golpiza se vuelve viral

Floyd Mayweather sigue haciendo de las suyas arriba del ring, el boxeador retirado de 45 años de edad demuestra que todavía tiene el toque en cada oportunidad que tiene y ahora lo evidenció al humillar a un youtuber que hizo sparring con él.

El youtuber Jarvis, de 21 años, se puso guantes, protector y careta para enfrentarse al excampeón del mundo, quien, sabiéndose infinitamente superior, jugó con el creador de contenido sobre el encordado, bajando la guardia, hablando en todo momento y golpeándolo a placer.

Floyd Mayweather lleva retirado desde el 26 de agosto de 2017, cuando derrotó por TKO al irlandés Conor McGregor, quien venía de una tremenda y exitosa carrera en la UFC. Esa noche el Money dejó su foja en 50 victoria, sin derrotas ni empates.

El YouTuber Jarvis (21 años), fue a hacer sparring con Floyd Mayweather (45 años). Como dice @ChavaESPN “no es lo mismo llamar al Leon, que verlo venir”… y peor cuando al Leon le gusta jugar con la comida pic.twitter.com/dLNXNOTEDd — Gaston “Tonga” Reyno (@gastonreyno) January 30, 2023

Conor McGregor casi pierde la vida tras ser arrollado

Conor McGregor, peleador de la UFC, sufrió un terrible accidente mientras iba en su bicicleta, pues un carro lo atropelló a toda velocidad y casi pierde la vida, sin embargo, las artes marciales lo salvaron de un fatídico final.

"Recibí un golpe de un auto desde atrás. Una trampa del sol, el conductor no podía verme. A toda velocidad me llevó. Gracias Dios, no era mi momento. Gracias a la lucha y al judo también. Tener conciencia a la hora de caer me salvó la vida", escribió The Notorious.

En el video que el propio Conor grabó tras el incidente se le notaba conmocionado. El conductor del carro le preguntó a McGregor si se encontraba bien, posterior se ve al excampeón de UFC en el carro con el sujeto llamado Nick y con la bicicleta dentro del coche.

"¡Pude haber muerto ahí, amigo, mira! Jesucristo... creo que me he escapado con vida", apuntó Conor The Notorious McGregor

