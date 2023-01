VIDEO: Conor McGregor casi pierde la vida tras ser arrollado por un carro que iba a toda velocidad

Conor McGregor, peleador de la UFC, sufrió un terrible accidente mientras iba en su bicicleta, pues un carro lo atropelló a toda velocidad y casi pierde la vida, sin embargo, las artes marciales lo salvaron de un fatídico final.

"Recibí un golpe de un auto desde atrás. Una trampa del sol, el conductor no podía verme. A toda velocidad me llevó. Gracias Dios, no era mi momento. Gracias a la lucha y al judo también. Tener conciencia a la hora de caer me salvó la vida", escribió The Notorious.

En el video que el propio Conor grabó tras el incidente se le notaba conmocionado. El conductor del carro le preguntó a McGregor si se encontraba bien, posterior se ve al excampeón de UFC en el carro con el sujeto llamado Nick y con la bicicleta dentro del coche.

"¡Pude haber muerto ahí, amigo, mira! Jesucristo... creo que me he escapado con vida", apuntó Conor The Notorious McGregor

Así le dejó Brandon Moreno el rostro a Deiveson Figueiredo

El mexicano Brandon Moreno se volvió a coronar como el campeón absoluto de peso mosca de la UFC tras vencer por TKO al brasileño Deiveson Figueiredo, quien no pudo continuar la pelea porque su ojo quedó completamente cerrado.

Un poderoso bombazo de izquierda de Moreno cortó a Figueiredo del pómulo derecho, además que el sudamericano se quejó de inmediato del impacto. Incluso se tiró a la lona como señal del daño que el golpe del mexicano le provocó.

El ahora excampeón sobrevivió al tercer asalto de milagro, pero justo antes de salir al cuarto round el médico de la UFC revisó el estado físico del brasileño y fue el doctor quien indicó que Deiveson Figueiredo no podía seguir con la contienda, finalizando en nocaut técnico.

Así quedó el rostro de Deiveson Figueiredo tras su pelea ante Brandon Moreno en UFC 283 Foto: Captura de pantalla

