Box: Canelo Álvarez suma enemigos y Conor McGregor explota contra el mexicano; "no vende"

Conor McGregor, estrella de la UFC y de las artes marciales mixtas, se unió a la lista de personalidades que despotrican contra el boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez, esto con relación a la próxima pelea del púgil azteca y sus recientes polémicas.

Canelo Álvarez, quien pelea en septiembre ante Edgar Berlanga, se ha visto envuelto en una polémica con el jeque árabe Turki Al-Alshikh, quien en el pasado mostró interés en trabajar con el mexicano, pero ha desechado esta opción pues el tricolor pide mucho dinero, situación sobre la que McGregor comentó.

“Canelo es una hojuela de maíz. Tiene alrededor de 300.000 compras de PPV en él. No genera nada cercano a lo que busca que le paguen. UFC los va a sacar de la pista. El jeque Turki tenía razón al seguir adelante. Canelo no vende”, escribió McGregor en sus redes, aunque podo después eliminó el mensaje.

'Canelo' Álvarez es criticado por Conor McGregor Foto: Reuters

¿Cuánto dinero ganará Canelo ante Berlanga?

El mismo día en donde el Canelo Álvarez pelea ante Edgar Berlanga, el 14 de septiembre, la UFC tendrá un gran evento PPV con mucho talento mexicano, incluyendo a la campeona tapatía de peso mosca Alexa Grasso.

Se reveló la bolsa que el mexicano Saúl Canelo Álvarez ganará por enfrentarse al estadounidense Edgar Berlanga en Las Vegas. La ganancia asegurada es de 35 millones de dólares, pero sus ingresos serían mayores si se toma en cuenta el PPV, por lo que se dice que podrían superar los 50 mdd.

¿Qué dijo Turki Al-Alshikh sobre el Canelo Álvarez?

En un intercambio acalorado que ha acaparado la atención de los seguidores y prensa especializada del boxeo, Turki Alalshikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita respondió contundentemente a las recientes declaraciones de Saúl Canelo Álvarez: “no soy yo quien tiene miedo de enfrentar a (David) Benavidez o (Terense) Crawford”.

La disputa comenzó después de que Canelo criticara la manera de hacer negocios de Alalshikh, pidiendo que cualquier colaboración futura se ajustara a sus propias condiciones.

“Respeto a Turki, pero si quiere trabajar conmigo, debe ser a mi manera”, afirmó el campeón mexicano. Esta declaración encendió la chispa que llevó a la respuesta de Alalshikh. “Escuché lo que dijo 'Canelo' sobre no gustarle mi forma de hacer negocios. No me importa si me respeta o no. Mi método de trabajo está enfocado en grandes peleas a precios justos. Es comprensible que a quienes prefieren peleas fáciles no les guste eso”, escribió el jeque en un mensaje retador.

aar