Box: ¿Quién es Edgar Berlanga, próximo posible rival del Canelo Álvarez?

El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez vuelva a tener una variedad de posibles rivales para su siguiente pelea, pero hay uno que podría estar por delante. El estadounidense Edgar Luis Berlanga Jr. se perfila para ser el retador del tapatío en septiembre.

El Canelo Álvarez estaría realizando la nueva defensa de su título mundial indiscutido de las 168 libras ante Edgar Berlanga, esto luego de la negativa del mexicano por enfrentar a William Scull y David Benavidez.

El Bandera Roja se cansó de esperar al Canelo y llevó su poder de puños a la categoría de arriba, las 175 libras, en donde se coronó campeón interino tras vencer a Oleksandr Gvozdyk, pero Benavidez sigue siendo, por el momento, retador mandatorio del Canelo por el CMB.

“El boricua Édgar Berlanga (22-0, 17 KO) lleva mano entre los posibles rivales para el regreso del tetracampeón Canelo Álvarez (61-2-2, 39 KO). Jermall Charlo es otra opción. Se contempla aún el 14/Septiembre, pero bien podría aplazarse de 1 a 3 semanas el pleito”, informa en sus redes Salvador Rodríguez, periodista especializado en boxeo.

​Edgar Berlanga tiene 22-0 con 17 KO como profesional. Foto: Instagram de Edgar Berlanga

¿Quién es Edgar Berlanga?

Edgar Berlanga es un peleador nacido en Brooklyn, New York, Estados Unidos, aunque es de origen puertorriqueño, ya que sus padres son de la isla del Caribe. Los papás del boxeador migraron a EU antes de que él naciera.

Desde temprana edad se interesó por el deporte, pues a los 7 años ya estaba entrenando boxeo. No tardó mucho en iniciar una carrera amateur, pero fue en 2016 cuando debutó como profesional. Lo hizo en San Marcos, Aguascalientes, en México, ante el mexicano Jorge Pedroza, a quien venció por nocaut.

Ese fue el inicio de una carrera que hasta el momento tiene 22 peleas, todas ellas ganadas, 17 por KO, además que no tiene derrota. Su promedio de cloroformo es de 77.27%. Cuenta con 1.85 metros de estatura y 27 años de edad.

Edgar Berlanga no ha sido derribado y entre sus rivales más destacados se encuentran Jason Quigley, Roamer Alexis Angulo y Steve Rolls. Aunque no es precisamente un joven, el puertorriqueño es un gran prospecto en las 168 libras, pero no ha enfrentado a nadie de la elite.

El Canelo Álvarez sería el primer rival de alto nivel al que enfrente Edgar Berlanga, quien se subió por última vez al ring el 24 de febrero de este año ante Padraig McCrory en el Caribe Royale Orlando.

