BOX | 'Canelo' Álvarez hace oficial su pelea del mes patrio contra Edgar Berlanga

El campeón indiscutido de los pesos supermedianos, Saúl 'Canelo' Álvarez, confirma su próxima pelea, en la cual se enfrentará al invicto de origen puertorriqueño, Edgar Berlanga, el próximo 14 de septiembre en la T-Mobile Arena de Las Vegas, exponiendo su título por el Campeonato Mundial de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

El combate será una de las principales atracciones del fin de semana del Día de la Independencia de México, una fecha tradicionalmente reservada para las grandes peleas del mexicano, siguiendo con la tradición establecida por Floyd Mayweather y Oscar De La Hoya.

El nacido en Brooklyn, Nueva York había señalado al tapatío como su objetivo principal al inicio del año, sin embargo, para esas fechas, el mexicano prefirió enfrentar a su compatriota Jaime Munguía. La última actuación del boricua fue en febrero de este año, cuando venció por knockout al irlandés Padraig McCrory.

Por su parte, el 'Canelo' no ha logrado un nocaut desde su victoria sobre Caleb Plant en noviembre de 2021, pero a derribado a sus oponentes en sus últimas tres victorias. Este episodio también competirá contra la UFC 306, en la Sphere, recinto que abrió sus puertas en septiembre del año pasado.

🇲🇽⚔️🇵🇷 Fin de semana de independencia, fin de semana de pelea 🥊 Regresamos al @TMobileArena de Las Vegas este 14 de septiembre #CaneloBerlanga #MexicovsPuertoRico pic.twitter.com/6os7vM4Gtd — Canelo Alvarez (@Canelo) July 25, 2024

'Dinamita' Márquez en desacuerdo con el rival del 'Canelo'

El excampeón mundial, Juan Manuel Márquez cuestionó de nuevo la elección de Edgar Berlanga como oponente del 'Canelo' Álvarez, diciendo que el estadounidense de ascendencia puertorriqueña no está a la altura de las grandes peleas.

En entrevista con Probox TV, el 'Dinamita' Márquez expresó sus reservas sobre el neoyorkino, quien se presenta con un récord de 22 victorias y 17 nocauts. Además, también resaltó que la histórica rivalidad entre boxeadores mexicanos y puertorriqueños no garantiza automáticamente un gran espectáculo.

Yo creo que Berlanga, para decirlo claro y como debe ser, no es rival para 'Canelo' Álvarez Juan Manuel Márquez / Probox TV

"Edgar Berlanga se me hace un peleador de nivel medio, no tan bueno. Lo hemos visto con rivales de poco nivel y se ha visto mal. Llevaba un récord invicto de 16 nocauts, pero cuando empezó a enfrentar oponentes de mayor nivel, comenzó a no verse bien y a ganar por decisión," comentó el ahora comentarista.

Juan Manuel Márquez, tetracampeón mundial del boxeo mexicano Foto: Mexsport

Julio César Chávez Jr. pelearía el mismo día que 'Canelo'

El periodista Salvador Rodríguez reveló en su cuenta de X que Julio César Chávez Jr. regresará a los entrenamientos el próximo lunes, con la posibilidad de pelear el 14 de septiembre en la T-Mobile Arena de Las Vegas.

Según esta información, el 'Hijo de la Leyenda' podría formar parte de la cartelera previa a la estelar entre Saúl 'Canelo' Álvarez y Edgar Berlanga, aunque aún no hay nada confirmado.

El sinaloense recientemente se impuso a Uriah Hall en un combate de exhibición el pasado 24 de julio, y ahora está en busca de una nueva oportunidad en el cuadrilátero.

Me dicen que el lunes regresa al gimnasio Julio César Chávez Jr ante la posibilidad de una nueva pelea en Las Vegas el 14 de septiembre en el undercard de Canelo. Proyecto en ciernes, pero buenos dividendos dejó la victoria del sábado en Tampa. Enhorabuena



📸 Esther Lin | MVP pic.twitter.com/XFF4dcFjBE — Salvador Rodriguez (@ChavaESPN) July 24, 2024

mmt