BOX: David Faitelson rompe el silencio de su veto de las peleas del Canelo y da el nombre del responsable

El periodista David Faietelson fue vetado de un par de peleas del boxeador Saúl Canelo Álvarez y por fin reveló al culpable de que no pudiera estar acreditado. La prohibición del comunicador de estar en las funciones del púgil es uno de las grandes polémicas del año.

Faietelson fue vetado del último combate del Canelo Álvarez, que fue ante el estadounidense Edgar Berlanga en Las Vegas y en su programa dio el nombre clave para entender de done viene la orden de no estar en las peleas del tapatío, quitándole responsabilidad del deportistas,

David Faitelson fue vetado de la pelea Canelo vs Edgar Berlanga. Foto: Especial

En el programa Faitelson Sin Censura, el periodista comentó que el responsable del veto sería Rodolfo Vargas, miembro del Box Azteca Team quien recibió un mensaje directo, luego que el ahora miembro de Televisa dijera que el presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, y Benjamín Salinas "no avalarían" el veto.

"Según sé, y tal y como lo dijo Saúl Álvarez, no fue él quien ordenó el veto, pero tampoco hizo nada teniendo ese poder por evitarlo. La nota censurada me dice que el veto llegó desde el mismo lugar donde yo trabajé 21 largos años, y donde ayudé a que el boxeo regresara a la televisión abierta y sea un producto muy rentable", empieza Faitelson.

Rodolfo Vargas, el causante del veto de David Faietelson

"Sí, escúchame bien tú, Rodolfo Vargas, 'Jefe' Vargas, te lo digo y te lo repito en tu cara, no eres un periodista, eres un publirelacionista por así llamarte del Canelo, ¿es la forma de competir? ¿Callar a un periodista para que no opine? Eres una vergüenza, Rodolfo Vargas, estoy seguro que ni don Ricardo, a quien conozco, ni Benjamín avalan este comportamiento tuyo, me das pena", asegura David Faietelson.

Aunque el periodista mexicano señaló que el Canelo Álvarez no lo vetó directamente, también dejó en claro que no hizo nada para evitarlo y podría deberse a que él es uno de los comunicadores más críticos de la carrera del deportistas nacido en Guadalajara.

Sobre el veto para la pelea del Canelo ante Berlanga, Faietelson comentó: "Otra vez, se me negó la credencial para la pelea del Canelo, está bien, para algunos les parece común y corriente aún en EUA, pisotear la libertad de expresión".

David Faitelson, periodista deportivo, revela al responsable del veto de las peleas del Canelo Foto: Especial

