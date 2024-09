Box: Jaime Munguía se defiende del Canelo y hace pedazos al tapatío por su pelea ante Edgar Berlanga

Los boxeadores mexicanos Saúl Canelo Álvarez y Jaime Munguía tenían una relación cordial cuando terminaron su pelea, pero tras las recientes declaraciones del tapatío, quien recientemente se midió a Edgar Berlanga, el púgil tijuanense reaccionó y rompió el silencio.

El fin de semana del 15 de septiembre el Canelo derrotó en 12 rounds al estadounidense Berlanga, quien se fue a la lona en el tercer episodio, pero sobrevivió todo el combate. Que Álvarez no pudiera sacar el nocaut fue señalado por muchos, entre ellos Munguía.

"La verdad, para mí, eso se me hace una falta de respeto por parte de Canelo. Que diga que me dejó vivir cuando no pudo noquear a Berlanga", dijo Jaime Munguía, a quien no le gustaron las palabras del tapatío campeón mexicano de las 168 libras.

'Canelo' Álvarez venció por decisión unánime a Jaime Munguía Foto: Mexsport

¿Qué dijo el Canelo Álvarez sobre Jaime Munguía?

Canelo Álvarez y Jaime Munguía se enfrentaron hace cinco meses y en la pelea el tapatío se vio superior al de Tijuana. En el último round del encuentro el Canelo conectó con fuerza a Munguía, quien parecía se iría a la lona, pero fue detenido por su rival.

De esa acción, y tras la reyerta, el Canelo comentó: "Me gustó, disfruté mucho esa pelea, por eso no lo quise terminar a Munguía”, que fue lo que molestó a Munguía y lo que generó su reacción a su duelo ante Edgar Berlanga.

Canelo recibe desafiante mensaje de Terence Crawford

Después de su victoria sobre el puertorriqueño Edgar Berlanga, algunos nombres han surgido como los posibles próximos rivales del mexicano Saúl Canelo Álvarez, uno de los cuales es el del estadounidense Terence Crawford, quien le mandó un desafiante mensaje al tapatío.

El pugilista de Omaha, Nebraska, aseguró que de concretarse un combate contra Álvarez Barragán derrotaría al de Guadalajara, pues está convencido de que su calidad le alcanzaría para salir airoso.

"Por supuesto que le ganaría. No tengo ninguna duda de que le ganaría a cualquiera con el que suba al ring", aseveró Terence Crawford en entrevista con TMZ Sports.

