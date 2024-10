BOX: Julio César Chávez quiere alejar a sus hijos del ring y ya tiene la fecha de retiro (VIDEO)

El excampeón mexicano Julio César Chávez externó su preocupación por el futuro de sus hijos, Julio César Chávez Jr. y Omar Chávez, aconsejándolos a que se alejen del boxeo profesional y se concentren en su bienestar.

En una entrevista en el programa "Un Round Más", el 'César del Boxeo' se sinceró sobre la importancia que tiene para él que sus hijos mantengan una vida libre de adicciones y prioricen su salud.

El propio campeón ha sido testigo de las batallas de sus hijos en el deporte, por lo que le gustaría que limitaran su carrera a un máximo de cinco peleas antes de colgar los guantes.

"Ahorita las están que no me lo creo. La verdad Julio está muy bien, bendito sea Dios, libre de cualquier adicción, Omar también. Ya el boxeo no es la prioridad, que peleen unas tres, cuatro o cinco peleas y lleven su vida limpia, que estén limpios de adicciones", refirió 'La Leyenda'.

El excampeón también compartió su orgullo al ver cómo Omar superó su adicción a las apuestas, pues antes de estar internado, el ídolo del boxeo reveló que su hijo casi pierde su casa.

“Mira, Julio está muy bien económicamente gracias a Dios. Omar es el que estuvo en una caída ahí de apuestas y casi perdió todo el cabr... Es por eso que lo metí a la clínica; porque imagínate, dejó "pelona" a su mamá", confesó el ahora comentarista con su característica sinceridad.

Ellos están en una buena situación económica, por lo que no tienen necesidad de seguir en el boxeo Julio César Chávez / Un Round Más

Con 38 años, Chávez Jr. tiene un récord de 54 victorias y 6 derrotas, mientras que Omar, de 34 años, ha conseguido 31 triunfos y 2 derrotas. A pesar de sus logros en el ring, su padre considera que es el momento adecuado para retirarse.

Julio César Chávez ya no quiere ser comentarista

El icónico boxeador mexicano Julio César Chávez, considerado uno de los más grandes exponentes de la historia del boxeo, anunció públicamente su deseo de dejar atrás su vínculo con TV Azteca y concentrarse en nuevos proyectos.

“Me veo más viejo. Retirado, ya no quiero trabajar en TV Azteca, un año más y ya. Ya estoy más cansado de tanto viajar, viajar y viajar. Solamente ir a peleas especiales”, refirió el expugilista.

El campeón mexicano mencionó que su propósito está en dedicarse a ayudar a los demás: "Dedicarme a seguir ayudando a mucha gente, porque esto no se acaba aquí y para mí es un gran honor. Dios me dio otra oportunidad de vida", afirmó JC.

A sus 62 años, el legendario boxeador mira hacia el futuro con esperanza, ya que también se siente entusiasmado por los proyectos que tiene en mente.

mmt