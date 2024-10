Box: Julio César Chávez defiende a sus hijos de David Faitelson tras escándalo con Misael Rodríguez

La leyenda del boxeo mexicano Julio César Chávez y el periodista David Faitelson se engancharon en redes sociales por el escándalo entre Omar Chávez y Misael Rodríguez, quienes tenían programa una pelea, la cual no se realizó porque el hijo del Gran Campeón Mexicano no dio el peso.

De acuerdo con reportes, Omar Chávez llegó ocho kilos arriba del peso permitido al día de la pelea y según el entrenador de Misael Rodríguez, Robert García, el hijo del César del Boxeo fue el único púgil que no se pesó al llegar a los vestidores.

La polémica no pasó desapercibida para David Faitelson, quien pidió que los hijos de Julio César Chávez se hagan responsables por sus actos, ya que no es la primera vez que Omar, apodado El Businessman, falla en dar el peso.

FOTO: Captura de pantalla

El mensaje de David Faitelson a Julio César Chávez

"Estimado Julio César Chávez: Robert García asegura que existía un peso pactado tras el pesaje. Dice que Omar Chávez no cumplió con esa cláusula o acuerdo y que, según él, era peligroso exponer a Misael Rodríguez", empieza el mensaje en redes sociales de Faitelson.

"Nadie juzga a tus hijos por su pasado, pero ya viene siendo tiempo de que se hagan responsables de sus vidas y acciones. Deja ya que tus hijos sean responsables e independientes, porque el día en que no estés tú, ellos tendrán que tomar sus decisiones", termina la publicación.

FOTO: Captura de pantalla

¿Qué respondió Julio César Chávez a David Faitelson?

Julio César Chávez no dudó en salir a dar la cara por su hijo Omar, quien habría fallado en el pesaje oficial, por lo que ofreció 20 mil pesos por cada libra extra a Misael Rodríguez, además que el día de la pelea, como se pasó por 8 kilos cuando solo podía rebotar 4.5 kilos, al Chino Rodríguez le ofrecieron 10 mil dólares.

"David Faitelson, con todo respeto no hables pendejadas sin fundamentos y sin investigar, ahora resulta que un boxeo tiene que pesar exactamente lo que su oponente quiera el mismo día de la pelea? No juzgues a mis hijos por su pasado eso no se vale y no lo permitiré", respondió el César del Boxeo al comunicador.

En redes sociales hay videos en donde se ve a Misael Rodríguez vendado y calentando para la pelea, pero no subió al ring porque Omar Chávez no se quiso pesar al llegar al lugar donde sería la pelea, cuando todos los boxeadores, incluidos él lo hicieron.

Aquí la versión Misael Rodríguez quien abandonó la arena en Pachuca dejando al público sin la tan esperada pelea contra @omarchavezz @Jcchavez115 dejó en ridículo a TV Azteca pic.twitter.com/Fe7A63tAsq — Víctor Cabrera (@victorcabreramx) October 6, 2024

aar