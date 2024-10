Se desató una gran polémica por la pelea cancelada entre Omar Chávez y Misael Chino Rodríguez, quien no se subió al ring porque, de acuerdo con reportes, su rival estuvo por encima del peso pactado, lo que causó que hasta se le ofreciera dinero para que se realizara la función.

La pelea estaba pactada para ser en Plaza de Toros Vicente Segura de Pachuca y momentos antes se canceló, pero Ana Laura González, pareja de Misael Rodríguez, reveló que los Chávez le ofrecieron dinero al Chino.

El Chino Rodríguez, medallista olímpico mexicano en Río 2016, dijo: "Disculpen por no venderme, ni prestarme al circo de los Chávez", ya que luego que Omar no cumpliera con el peso pactado no hubo pelea y la pareja de boxeador chihuahuense.

Los Chávez trataron de comprar al Chino Rodríguez

"Que descaro tienen los Chávez, voy llegando a mi casa, porque la neta nos dio miedo quedarnos ahí, porque tienen su seguridad, escoltas, amenazando legalmente", empieza el mensaje de Ana Laura González, quien también es deportista al practicar surf.

De acuerdo con la pareja de Misael Rodríguez, desde el pesaje oficial hubo algunas inconsistencias, las cuales se hicieron más latentes cuando los Chávez ofrecieron 10 mil dólares, que son casi 200 mil pesos mexicanos, al boxeador olímpico para que aceptara la pelea.

"Si él hubiera hecho lo correcto por qué tendría que comprar al Chino, por qué tendrían que ofrecerle 10 mil dólares. Creían que el Chino se iba a vencer por 10 mil dólares, alguien tenía que llegar a ponerles un alto y decirles que no lo podían comprar", señala.

No es la primera vez que Omar Chávez tiene problemas con el peso, ya que en 2022 tenía que pelear en peso medio ante Daniel Vega, pero llegó cuatro libras arriba del límite de la división, que es 160 libras, además que Vega normalmente peleaba en superwelter, por lo que el hijo de Julio César Chávez terminó con dos divisiones de ventaja.

Los Chávez "trataron de hacer chanchullo"

Omar Chávez sí dio el peso para la pelea, pero el problema vino en el rebote, ya que gente de la comisión de boxeo le informó al Chino Rodríguez que no podía superar cierto tonelaje y su rival lo superó.

"Disculpen por no venderme, ni prestarme al circo de los Chávez": @misaelotee habló de lo que pasó #ChavezRodriguez pic.twitter.com/8DPrrrc6qF — Erika Montoya (@LaKiks) October 6, 2024

"Desde el pesaje que fue a puerta cerrada Omar no dio el peso y quería pagarle al Chino por libra que no daba. El Chino le dijo que no, que a correr, Omar se emputó, trataron de hacer chanchullo. Después sí bajó, pero hay un reglamento que es cuánto puedes rebotar", dijo Ana Laura González.

La familia Chávez trató de comprar a Misael Rodríguez, ya que le querían pagar en el pesaje oficial 20 mil pesos por libra que Omar no diera y después, en el rebote, los 10 mil dólares para que se subiera al ring, pues ambos ya estaban en el vestidor vendados. Al final el hijo de Julio César fue el único que se presentó al ring con los guantes puestos.

"Por eso primero le ofrecieron 20 mil pesos por libra que no daba y después le ofrecieron 10 mil dólares porque no cumplía con el reglamento del deporte. Él (Omar Chávez) es quien no se lo está tomando en serio", aseguró", explica.

aar