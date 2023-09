Canelo Álvarez vs Jermell Charlo: Así es el hermoso cinturón que estará en juego en la pelea; ¿cuántos títulos se llevará el ganador?

La pelea de Canelo Álvarez ante Jermell Charlo se acerca cada vez más y además de los títulos en juego al ganador de la reyerta se le entregará un hermoso cinturón especial con un diseño inspirado en México.

El fajín conmemorativo pertenece al Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y se llama Puebla-Jalisco II, fue diseñado por Angélica Moreno en el taller Talavera de la Reyna y el bordado es obra Matilde Juárez, artesana de Puebla en los patrones representa diferentes localidades del estado.

El Consejo Mundial de Boxeo presenta el cinturón Puebla-Jalisco II Foto: Alma Montiel WBC

"La talavera enmarca la placa del cinturón con un tradicional, exquisito y ornamentado diseño poblano. El plumaje representativo de Puebla, en esta edición, fue realizado y maravillosamente logrado en color negro, con la intención de representar y resaltar un diseño antiguo, logrando transmitir, preservar y glorificar la tradición poblana", explicó el CMB sobre el cinturón en un comunicado.

La faja Puebla-Jalisco II tiene también la Catedral de Puebla, que es uno de los puntos más representativos y famosos del estado.

El cinturón Puebla-Jalisco II, del CMB Foto: Alma Montiel WBC

Cabe aclarar que este cinturón especial del Consejo Mundial de Boxeo es solo un reconocimiento y los únicos campeonatos oficiales en juego serán los de peso supermediano que actualmente se encuentran en poder del peleador mexicano.

De tal manera que el vencedor de la pelea entre el Canelo y Charlo se llevará a casa el título mundial de las 168 libras del CMB, AMB, OMB y de la FIB, además del cinturón especial Puebla-Jalisco II.

El Consejo Mundial de Boxeo presenta el cinturón Puebla-Jalisco II, que se llevará el ganador de la pelea entre Canelo y Charlo Foto: Alma Montiel WBC

Canelo promete versión distinta a la mostrada ante Ryder y GGG



En sus últimas dos presentaciones el Canelo, campeón indiscutido en las 168 libras, se enfrentó a John Ryder y Gennady Golovkin 'GGG', pero aunque ganó no lució en su mejor nivel, lo que trae dudas para su reyerta ante Jermell Charlo.

"Creo que está bien que la gente hable sobre eso. No me vi bien en estas últimas dos peleas, pero eso lo sé muy bien y también sé por qué. Ya estoy listo y he cambiado. Me he preparado para un nuevo combate y todas las peleas son diferentes, y eso lo van a ver el 30 de septiembre", aseguró Saúl Álvarez.

Canelo Álvarez y Jermell Charlo se ven las caras por primera vez antes de su pelea del próximo 30 de septiembre en Las Vegas. Foto: Instagram @canelo

'Canelo' expondrá sus cuatro títulos supermedianos ante Jermell Charlo, quien subirá dos divisiones de peso para retar al tapatío. Esta situación hace pensar que el guerrero azteca pueda noquear el actual campeón indiscutido de peso superwélter.

La situación del peso puede afectar, pues Charlo hará un cambio considerable de categoría de peso, aunque el estadounidense es a todas luces mucho más alto que el 'Canelo'. No obstante, el rey absoluto de los superwélter cree que el peso pasa a segundo plano en el ring.

"Sé que subo dos divisiones, pero eso qué tiene. Cuando pones a dos peleadores que han logrado muchas cosas, dos buenos peleadores, sólo puedes esperar fuegos artificiales, los leones rugirán", dijo Jermell Charlo, gemelo de Jermall Charlo, campeón de peso medio del CMB.

aar