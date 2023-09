Canelo Álvarez y UFC se declaran la guerra por un día sagrado para los mexicanos

La noche del 16 de septiembre siempre ha sido sagrada para los amantes del boxeo en México, con memorables enfrentamientos protagonizados por leyendas como Julio César Chávez y Saúl "Canelo" Álvarez. Sin embargo, este año, la UFC logró un auténtico suceso al robarle el protagonismo a este deporte en la histórica fecha, gracias a la pelea entre la mexicana Alexa Grasso y la kirguisa Valentina Shevchenko.

El combate, que tuvo lugar en la T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada fue un hito para las artes marciales mixtas, ya que la 'UFC Fight Night' rompió récords en la transmisión español. La cartelera atrajo a miles de aficionados que en otros tiempos estaban más conectados con el deporte de puños, debido a la exposición de los atletas mexicanos.

Dana White, CEO de la UFC, no solo logró captar la atención de los seguidores de las artes marciales mixtas (MMA) en México, sino que también se comprometió a repetir esta función cada año en la misma fecha, sin importar la competencia del boxeo mexicano. White reconoció la importancia histórica del 16 de septiembre y la oportunidad que representa para la empresa.

"Iré a esa cita siempre. No me importa si alguien aquí en la ciudad consigue la fecha en la arena. Iré a un campo contrario y me enfrentaré a ellos el año que viene. Haré esto por el resto de mi reinado aquí. Entonces pueden ir la misma noche. Podemos enfrentarnos cara a cara. Voy. Esto fue un gran éxito para nosotros", dijo el dirigente.

Dana White pretende ampliar los exponentes de MMA

Si bien el interés por el boxeo durante las Fiestas Patrias ha sido una tradición arraigada en México, Dana White tiene un plan ambicioso para fortalecer la presencia de la UFC en el país. La organización planea abrir una academia en México para fomentar el desarrollo de talento local y así aumentar la base de exponentes mexicanos en las MMA.

“Esto era algo en lo que he estado pensando desde el día que compramos esta empresa. Entonces, finalmente estamos en la posición. Todas mis apuestas están puestas en México. Estamos abriendo el PI [Performance Institute], en el que hemos gastado millones y millones de dólares", refirió el presidente de la UFC.

La apertura de una academia de entrenamiento en México representa un paso importante en esta dirección y podría ser la clave para competir en igualdad de condiciones con el boxeo en términos de atractivo y apoyo local.

Este enfoque estratégico no solo beneficiará a la UFC en su búsqueda de atraer a un público más amplio en México, sino que también podría generar una nueva generación de estrellas de las artes marciales mixtas que representen al país en competiciones a nivel internacional.

