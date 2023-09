UFC: Alexa Grasso es acusada por Valentina Shevchenko por causarle terrible lesión que requiere cirugía

Valentina Shevchenko y Alexa Grasso protagonizaron un enfrentamiento que dejó a todos los fanáticos de la UFC al borde de sus asientos. La kirguisa no ha dejado de expresar su desacuerdo con la decisión de los jueces, ahora mostrando la fractura de la mano derecha que sufrió durante el combate.

Durante la conferencia de prensa posterior a la emocionante pelea, Shevchenko compartió sus reflexiones sobre la lesión que sufrió, especulando que se había roto el pulgar en el primer asalto. A pesar del dolor y la adversidad, la peleadora continuó compitiendo.

"Me lastimé en el primer round y creo que me fracturé el pulgar. Esto afectó al estilo de la pelea, pero no pude parar porque sentí que el público estaría muy decepcionado. Como tanta gente vino a ver la pelea, yo lo di todo, para que disfrutaran", dijo la combatiente.

En desacuerdo con los jueces, esto dijo @BulletValentina luego de la pelea #NocheUFC pic.twitter.com/hQLELPviMi — UFC Español (@UFCEspanol) September 17, 2023

Sin embargo, las consecuencias de su valiente actuación se hicieron evidentes después de someterse a una resonancia magnética, que reveló una fractura conminuta en su mano derecha, una lesión que requiere una intervención quirúrgica.

El periodista Ariel Helwani, especializado en deportes de contacto, pronosticó que la mano esté enyesada durante un mes y que evite cualquier contacto durante tres meses para asegurar una recuperación completa.

¿Cuánto dinero recibió Alexa Grasso por la pelea?

Tras una emocionante noche de peleas que conmemoraron el Día de la Independencia de México, se han revelado los salarios que los peleadores recibieron por sus habilidades en el octágono.

En particular, la campeona de peso mosca de la UFC, Alexa Grasso, se destacó al retener su título en un empate dividido ante Valentina Shevchenko y, al mismo tiempo, recibir el salario más alto de la velada.

Según informes de Pasión MMA, Grasso habría embolsado la considerable suma de 570 mil dólares por su actuación en UFC Fight Night 227. Por su parte, Valentina Shevchenko, quien ha expresado su descontento con la decisión de empate, recibió un salario de 532 mil dólares por su participación.

Salarios estimados por peleas de UFC Captura de pantalla Pasión MMA / Facebook

mmt