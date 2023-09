Falta menos para que se juegue unos de los partidos más pasionales de la Liga MX, el Clásico Capitalino entre América y Pumas se jugará en la cancha del Estadio Azteca, aunque se informó un cambio importante en la planeación debido al boxeador mexicano Saúl "Canelo" Álvarez.

La Liga MX informó, mediante sus redes sociales, que el juego entre Águilas y el Club Universidad cambiará de de horario, recorriendo el comienzo unas horas más temprano, todo porque ese mismo día el púgil tapatío enfrenta en Estados Unidos a Jermell Charlo.

"El partido de la Jornada10 del Apertura 2023 entre los Clubes América y Pumas cambia de horario. Iniciará a las 18:45 hrs. el sábado 30 de septiembre en la cancha del Estadio Azteca", se lee en la publicación.

Originalmente el partido estaba planeado para las 21:00 horas del 30 de septiembre, pero el cambio se generó para no chocar en el combate del orgullo de Guadalajara, que aproximadamente comenzaría a las 10 de la noche, aunque todo depende de la duración de las peleas previas.

Chino Huerta, la nueva estrella de los Pumas

César Huerta se ha convertido en una de las estrellas más brillantes del futbol mexicano desde su llegada a Pumas, un desempeño que ha dejado a algunos fanáticos de Chivas lamentando su salida del club rojiblanco. Sin embargo, según las revelaciones de Ricardo Peláez, exdirectivo rojiblanco, la salida del delantero fue una decisión inevitable.

"Le pedí a César Huerta que se quedara, le suplicamos que no se fuera. Con el papá encima 'y no, y no, y no y 40 mil veces no me voy a quedar y quedo libre'; con el jugador queda libre, ya no queda ningún derecho, absolutamente nada", dijo el dirigente.

El analista de 'Línea de 4' también cuestionó a la afición de Chivas, señalando que cuando Huerta aún era jugador del equipo, a menudo recibía abucheos y críticas por parte de los seguidores. Ahora, con su exitoso desempeño en Pumas, algunos de esos mismos seguidores están reclamando a la directiva por dejarlo ir, a pesar de que en su momento, su salida parecía ser la mejor opción para todos.

César 'Chino' Huerta festeja un gol con Pumas en el Torneo Apertura 2023. Foto: Mexsport

"Habría que preguntarle a los aficionados de Chivas por qué cada vez que entraba Huerta a la cancha le chiflaban, pero todo el estadio. Estaba a punto de quedar libre, queríamos que se quedara. Entonces, si ya se va a perder el jugador, lo cambiamos antes de que quedara libre", explicó el directivo.

Peláez argumentó que la decisión de Huerta de abandonar el club fue en gran parte influenciada por su incapacidad para lidiar con la intensa presión que implica ser parte del Rebaño Sagrado. La adición de Alan Mozo al plantel de Chivas fue una estrategia para garantizar que, al menos, el club obtuviera algo a cambio de la partida de Huerta.

