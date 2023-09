Chivas: Ricardo Peláez recuerda como le suplicaron al Chino Huerto; "40 mil veces"

César Huerta se ha convertido en una de las estrellas más brillantes del futbol mexicano desde su llegada a Pumas, un desempeño que ha dejado a algunos fanáticos de Chivas lamentando su salida del club rojiblanco. Sin embargo, según las revelaciones de Ricardo Peláez, exdirectivo de Chivas, la salida del delantero fue una decisión inevitable.

"Le pedí a César Huerta que se quedara, le suplicamos que no se fuera. Con el papá encima 'y no, y no, y no y 40 mil veces no me voy a quedar y quedo libre'; con el jugador queda libre, ya no queda ningún derecho, absolutamente nada", dijo el dirigente.

El analista de 'Línea de 4' también cuestionó a la afición de Chivas, señalando que cuando Huerta aún era jugador del equipo, a menudo recibía abucheos y críticas por parte de los seguidores. Ahora, con su exitoso desempeño en Pumas, algunos de esos mismos seguidores están reclamando a la directiva por dejarlo ir, a pesar de que en su momento, su salida parecía ser la mejor opción para todos.

"Habría que preguntarle a los aficionados de Chivas por qué cada vez que entraba Huerta a la cancha le chiflaban, pero todo el estadio. Estaba a punto de quedar libre, queríamos que se quedara. Entonces, si ya se va a perder el jugador, lo cambiamos antes de que quedara libre", explicó el directivo.

Peláez argumentó que la decisión de Huerta de abandonar el club fue en gran parte influenciada por su incapacidad para lidiar con la intensa presión que implica ser parte del Rebaño Sagrado. La adición de Alan Mozo al plantel de Chivas fue una estrategia para garantizar que, al menos, el club obtuviera algo a cambio de la partida de Huerta.

Jimmy Lozano elogia a Cesarismo Huerta

Este martes, Jaime Lozano, el entrenador de la Selección Nacional Mexicana, realizó una visita especial al campamento de los Pumas de la UNAM, donde compartió momentos valiosos con Antonio Mohamed, el técnico auriazul, y se detuvo a elogiar el desempeño de César "Chino" Huerta.

En una entrevista exclusiva para TUDN, Lozano destacó el impresionante nivel que César Huerta ha mostrado en el equipo de los Pumas, alabando su destreza como delantero y su contribución al éxito tanto del equipo capitalino y de la selección.

"Aquí está uno de los que mejor andan, no solamente en Pumas, sino en la Liga y ahí te facilitan mucho las cosas. Cuando un jugador es tan determinante como en este momento lo es (César) Huerta, creo que a uno le da mucha emoción, mucha alegría y tranquilidad, saber que tenemos jugadores y capacidad", dijo el estratega de la Selección Mexicana.

