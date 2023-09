Champions League: Héctor Herrera habla de su mala relación con el Cholo Simeone, pero "ahora lo entiendo"

El mediocampista mexicano Héctor Herrera hace unos meses cambió Europa por la MLS, se unió al Houston Dynamo, siendo en el Atlético de Madrid su última experiencia en la élite deportiva y en una entrevista habló sobre su etapa colchonera y su relación con el Cholo Simeone.

Diego Pablo Simeone, mejor conocido como Cholo, es el entrenador del Atleti desde hace años, conocido por su carácter y personalidad fuerte de las cuales se quejó Herrera, aunque indicó que "ahora lo entiendo".

"Yo muchas veces me quejaba del Cholo, pero ahora le entiendo. Decía que cuando uno quiere jugar se queja de todo, ahora me quedo con todo lo que él me decía y nos enseñaba de su forma de jugar, que a lo mejor a muchos le gustará y a otros no tanto", comentó.

Héctor Herrera festeja una victoria con el Atlético de Madrid Foto: AP

El jugador exPachuca argumentó que cuando se encontraba en España se dejó cegar por querer ser protagonista con el Atlético de Madrid, club con el que conquistó una Liga española durante su estancia de 2019 a 2022. Con los rojiblancos disputó 78 compromisos, pero solo anotó un gol.

"Ahora, si lo pienso con más tranquilidad veo los buenos momentos que viví allí (en el Atlético). Uno cuando está allí a lo mejor se ciega con querer jugar, jugar y jugar, y ser protagonista. A lo mejor lo haces de otra manera pero eres protagonista. Siempre me sentí importante porque había un buen grupo de seres humanos, me quedo con eso", apuntó.

Durante sus tres años como colchonero lo que más atesora Herrera es la gran calidad de vida que tenía en Madrid, además de las relaciones que dejó en el vestidor del Atlético, incluso más que haberle ganado una liga a los todo poderosos Real Madrid y Barcelona.

"Disfrutaba mucho de estar ahí, de entrenar, la ciudad era buenísima para vivir. Más allá de haber ganado trofeos, las amistades que hice allí son lo más importante que me llevo. Había calidad humana muy buena y se notaba en la cancha", señaló.

Héctor Herrera, de 33 años de edad, reconoce que el fogueo diario con jugadores de primer nivel, además de las enseñanzas del Cholo Simeone, lo ayudaron a ser un mejor profesional, pues agregó a su ética de trabajo herramientas que antes no poseía.

"Cuando estaba allí aprendí muchas cosas que no tenía. Las aprendí inconscientemente porque era un hábito diario, y después se te quedan, y hoy en día hago muchas cosas que aprendí ahí que creo que hacen que juegues mejor. La experiencia te hace ver las cosas de manera distinta", aseveró.

Héctor Herrera en su despedida con el Atlético de Madrid en el estadio Wanda Metropolitano Foto: Captura de pantalla

El apodado HH no olvida su pasado rojiblanco, pues asegura que cada que tiene oportunidad ve al Atlético de Madrid, además del Barcelona, en donde ahora se encuentra João Félix, con quien coincidió en el Atleti y de donde salió una gran amistad. "Es una persona muy buena, ha sido como un padre ahí en el Atleti, yo llegué con 19 años", comentó João Félix sobre Herrera.

"Veo siempre que tengo oportunidad, veo al Atlético, al Barcelona porque ahora está João Félix, veo partidos de Andrés Guardado, partidos de la Premier League también si puedo. También intento ver mucho de la liga mexicana, mucha MLS", terminó.

aar