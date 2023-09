Liga MX: Chaco Giménez confiesa que lo obligaron a salir de Cruz Azul por órdenes del entrenador

En entrevista con el podcast de La Capitana, conducido por la esposa de Andrés Guardado, Christian "Chaco" Giménez abrió su corazón y confesó que uno de sus mayores deseos como futbolista era retirarse vistiendo la camiseta de Cruz Azul, el equipo al que marcó una época y donde se convirtió en un ídolo indiscutible.

El argentino reveló que su partida del club no fue como él lo había planeado, pues Pedro Caixinha, el entonces entrenador del equipo, le comunicó que ya no entraba en sus planes deportivos, pero le ofreció la oportunidad de seguir ligado a la institución como su auxiliar técnico como un gesto de gratitud por todo lo que había significado para la historia del club.

“Sí, pero llegó Pedro Caixinha. Yo tenía 36, casi 37 años y me dijo: ‘No te voy a tener en cuenta. Sí te ofrezco por lo que le diste al club y todo que te quedes trabajando conmigo pero fuera de la cancha'. No decidí yo’, reveló el exjugador.

Sin embargo, el destino tenía preparada otra sorpresa para "Chaco", ya que en medio de la incertidumbre sobre su futuro en el futbol, recibió una oferta por parte del grupo Pachuca, encabezado por el presidente Jesús Martínez, ofreciéndole al centrocampista la oportunidad de retirarse con los Tuzos, demostrando que aún había interés en su talento y experiencia en la cancha.

"... pero en ese momento me habló Jesús Martínez que era el presidente de Pachuca, que también con Andrés (Guardado) tuvo un detalle muy importante, me dijo ‘vente, si allá no te quieren vente con nosotros", confesó el ídolo cementero.

'Chaco' Giménez ayudó al Pachuca con un fichaje

Armando Martínez, presidente del Club de Futbol Pachuca, compartió detalles del proceso de fichaje del talentoso delantero neerlandés-marroquí Oussama Idrissi, quien se acercó a su ex compañero en el Feyenoord, Christian 'Chaco' Giménez, para obtener referencias sobre los Tuzos y la Liga MX antes de tomar la decisión de unirse al equipo.

“El jugador, para convencer de venir a México, habló con Santi Giménez, le preguntó lo que era Pachuca, Santi le comentó lo que todo mundo sabe, que se crió aquí, que su papá fue un ídolo aquí, que es una empresa familiar y fue lo que convenció de venir para acá”, refirió el directivo.

Idrissi, quien previamente había jugado en el Feyenoord de los Países Bajos y en el Sevilla FC de España, mostró interés en continuar su carrera en la Liga MX y, específicamente, en el Pachuca. Para obtener una perspectiva más cercana sobre el club y el futbol mexicano, se puso en contacto con Giménez, quien tenía experiencia en ambas áreas.

“Mi gente le venía dando seguimiento, mi gente de inteligencia de futbol. Hicimos el contacto, con ellos, íbamos avanzados. Mi director deportivo, Freddy Altieri, habló con 'Chaco' Giménez y también nos dio excelentes referencias del jugador. El 'Chaco' dio su comentario, ya que íbamos avanzados en las negociaciones”, mencionó Martínez.

